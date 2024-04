A despedida das geladeiras: inventam dispositivo que mantém a cerveja gelada sem usar eletricidade.

Uma equipe de cientistas na Alemanha criou o que para nós é a invenção mais incrível até agora em 2024, uma mini geladeira que não funciona com nenhum tipo de eletricidade para refrigerar seus produtos ou para aquecê-los.

Não funciona ligado à eletricidade, mas também não com baterias. Os gênios, talvez com o objetivo de sempre ter uma cerveja gelada em qualquer lugar, inventaram um sistema brilhante que está sendo observado pelo Departamento de Energia dos EUA e por uma Comissão de Energia Europeia como a melhor alternativa em sistemas de refrigeração e aquecimento, ecológicos, conforme destacado por El Español.

A equipe de pesquisadores que fabricou este dispositivo pertence à Universidade de Sarre e ao Centro de Mecatrônica e Tecnologia de Automação de Sarre (ZeMa), em Hannover, Alemanha. Embora eles o apresentem como um dispositivo focado em manter a cerveja gelada, a realidade é que a magnitude de sua invenção se perde de vista.

Pode ser usado para refrigerar e aquecer. Mas seus materiais e métodos de regular temperaturas os tornam viáveis para sistemas de climatização de um quarto ou de uma casa, que sem o uso de energia elétrica, seriam incríveis para o planeta e para a conta de luz.

Protótipo de geladeira Universidade de Sarre

De acordo com a explicação dada pelos cientistas, ecoada pelo El Español, o artefato faz uso de algo chamado efeito elastocalórico. Trata-se de um método que libera ou absorve calor conforme a demanda do usuário.

"Os especialistas que revisaram este mecanismo afirmam que ele não utiliza gases ou líquidos voláteis, não é perigoso e, além disso, as peças e componentes necessários para seu uso são reutilizáveis e recicláveis."

O efeito elastocalórico utiliza cabos chamados de "músculos artificiais". São condutores feitos de um material chamado nitinol (níquel e titânio) que armazena calor em uma pequena câmara de refrigeração e o libera quando necessário.

Estes cabos que se alargam ou encolhem dependendo se vão causar frio ou calor. Eles têm a capacidade de lembrar sua forma original e a recuperam depois de serem esticados. Esse tipo de mudanças são fundamentais na geração de frio ou calor.

"Nosso processo elastocalórico nos permite obter diferenças de temperatura de cerca de 20 graus Celsius sem usar refrigerantes prejudiciais ao clima e de uma forma muito mais eficiente energeticamente do que as tecnologias convencionais atuais", diz o professor Stefan Seelecke, um dos líderes da equipe de pesquisa.

“O material com memória de forma libera calor quando é esticado em um estado superelástico e o absorve quando se contrai”, acrescenta o professor Paul Motzki, diretor do grupo do Intelligent Material Systems Laboratory do ZeMa. “Quanto mais fios de nitinol forem agrupados, maior será a diferença de temperatura que conseguem”, explicam os especialistas.