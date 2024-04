A crise de Elon Musk: por que ele anunciou a demissão de 14.000 funcionários da Tesla?

Tesla, a empresa de carros elétricos fundada em 2003, não está passando por seus melhores dias. Depois de se apresentar como uma solução inovadora para as necessidades das pessoas, com seu alto desempenho e capacidade de direção autônoma, a realidade mostrou que isso não era tão verdadeiro. Muitos dos seus compradores não estão satisfeitos com a compra, além dos atrasos que têm manchado o nome da empresa de Elon Musk. O maior problema? Suas ações caíram quase 9% no primeiro trimestre do ano, com 386.810 veículos entregues, comparados com os 423.000 do mesmo período do ano anterior.

Como resultado, Musk anunciou em um memorando interno a demissão oficial de aproximadamente 14 mil trabalhadores, o que representa mais de 10% de sua equipe global, e isso acontece às vésperas de divulgar os resultados financeiros do primeiro trimestre em 23 de abril.

Um Modelo X 2023 em frente de uma concessionária Tesla em 18 de junho de 2023, em Englewood, no Colorado. (Foto AP/David Zalubowski, Arquivo) AP (David Zalubowski/AP)

Por que a Tesla está em crise?

De acordo com Musk, esta decisão responde à necessidade da empresa - que contava com 140.473 funcionários até o final de 2023 - de ser "mais eficiente, inovadora e ambiciosa" diante dos desafios atuais e futuros, em um contexto de vendas decrescentes e competição intensificada.

Desta forma, segundo foi divulgado, as demissões foram comunicadas por e-mail. Na carta, Musk expressou que “não há nada que eu odeie mais, mas é preciso fazer. Isso nos permitirá ser eficientes, inovadores e ansiosos pelo próximo ciclo da fase de crescimento”.

"Realizamos uma revisão abrangente da organização e tomamos a difícil decisão de reduzir a equipe em mais de 10% globalmente", escreveu Musk.

Assim, o CEO da SpaceX também destacou a necessidade dessa medida drástica para preparar a Tesla para sua próxima fase de crescimento. E, é claro, esse ajuste de pessoal ocorre em um momento curioso em que a Tesla também enfrenta a saída de dois executivos-chave, Andrew Baglino, vice-presidente sênior de engenharia de energia e trem de força, e Rohan Patel, diretor global sênior de políticas públicas e desenvolvimento de negócios. Ambos anunciaram através da plataforma social X, também de propriedade de Musk, que deixarão a empresa após anos de serviço.

Ao contrário das previsões, a notícia das demissões e renúncias de altos executivos voltou a impactar negativamente as ações da Tesla, caindo mais de 3% após o anúncio. Além disso, a Tesla tem reduzido os preços de seus veículos em até $20.000 em alguns modelos, devido à crescente concorrência e desaceleração da demanda, afetando tanto o valor dos veículos elétricos usados quanto as margens de lucro da empresa.

No entanto, este não parece ser o fim da Tesla, pois eles planejam apresentar um robô táxi autônomo em um evento programado para agosto, o que poderia ser a salvação para a empresa.