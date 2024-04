Vídeo viral: como reage um cachorro ao conhecer um cachorro robô?

No Ocidente, a robótica pode parecer algo distante, principalmente quando falamos de cães com designs que buscam imitar comportamentos desses animais, mas com funções tecnológicas para levá-los a um próximo nível. Por exemplo, eles podem ser usados em terapias assistidas ou para oferecer companhia sem os riscos de alergias. Ou ainda, podem facilitar buscas policiais graças à sua tecnologia de sensores avançada, alcançando lugares que os cães biológicos nunca poderiam chegar. É claro que esse tipo de desenvolvimento está em constante evolução, e no Ocidente é mais difícil encontrar um na rua se compararmos com as ruas da China. Esses animaizinhos robóticos também foram vistos em alguns lugares da Europa.

Por exemplo, em Ostende, Bélgica, de onde foi gravado um vídeo curioso que rapidamente se tornou viral. Como indica o título deste artigo, o vídeo compartilhado na internet se espalhou rapidamente ao mostrar um encontro icônico: entre um cachorro real e um cachorro robô.

Como um cão reage ao conhecer um cão robô?

Neste encontro singular captado em vídeo, podemos ver a confusão entre espécies, mostrando a curiosa reação de um cão ao encontrar pela primeira vez um cão robô. O protagonista de quatro patas, que parece ser da raça husky, enfrentou o “Spot the Robot Dog”, um robô autômato criado pela Boston Dynamics, desencadeando um festival de latidos e olhares.

Esse registro se tornou viral em 2021 pelo cineasta Mathias Monstrey, que capturou o momento em que sua equipe de filmagem, enquanto estava filmando Spot, foi surpreendida por um cão local e seu dono. Monstrey descreveu a cena com humor: "O cachorro tinha mais perguntas do que respostas, mas acreditem em mim, Spot só estava tentando fazer um novo amigo."

No clipe, podemos ver um husky latindo efusivamente, enquanto o robô recua, como se esperasse que o cão se acalmasse em algum momento. Embora não conheçamos o desfecho dessa história, fica claro que o animal de estimação percebeu que estava lidando com um ser estranho, devido à intensidade de seus latidos.

Que tipo de cães robô existem?

Nesta indústria, o pioneiro é Spot The robot Dog, projetado para se mover com grande agilidade. É uma ferramenta tecnológica criada com o objetivo de realizar inspeções de rotina e garantir a coleta precisa de dados, tornando-se parte de uma tendência crescente que busca integrar a robótica em tarefas cotidianas e situações da vida real.

Por exemplo, em Hangzhou, China, a startup tecnológica Welian trabalha com o "AlphaDog", um robô equipado com sensores e inteligência artificial que imita as ações de um cachorro real e realiza tarefas proativas como guiar pessoas cegas e detectar intrusos, tudo isso através de comandos de voz.

Enquanto a Xiaomi exibe seu "CyberDog", apresentado pela primeira vez em agosto de 2021 e que já está em sua segunda geração. Esta "mascote cibernética" é baseada no design pioneiro do SPOT, mas seu físico é mais leve, pequeno e com capacidades avançadas.

Na verdade, a segunda versão do CyberDog se assemelha a um Doberman e está equipada com microatuadores CyberGear de desenvolvimento próprio, um sistema de tomada de decisões potencializado por IA e uma variedade de sensores que abrangem visão, tato e audição. Além disso, é compatível com o algoritmo de voz da Xiaomi AI, o que lhe confere uma capacidade de processamento de até 21 TOPS por um custo de aproximadamente 1.633 euros e está disponível apenas para compra na China.