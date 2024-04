Um jogador está impedindo a Nintendo de fechar os servidores de Splatoon para o Wii U

O Wii U, apesar de ter um catálogo de jogos de alta qualidade, como Super Mario 3D World, Breath of the Wild e Mario Kart 8, não alcançou o sucesso comercial esperado. Uma estratégia de marketing confusa, a falta de apoio de desenvolvedores de terceiros e a concorrência de outras consoles mais poderosas, foram parte dos motivos.

No entanto, a Wii U deixou um legado importante na indústria dos videogames. Seu foco no jogo assimétrico com o GamePad estabeleceu as bases para futuras inovações no controle de jogos, e seu catálogo de jogos ainda é apreciado pelos fãs da Nintendo até os dias de hoje.

Um desses jogos é Splatoon, cujo modo multiplayer online no console Wii U chegou ao fim.

No entanto, um jogador indomável conhecido como Lcd101 no X (Ex Twitter) recusou-se a desconectar, mantendo os servidores ativos em um ato de rebeldia que gerou reações mistas na comunidade.

O Lcd101 passou três dias conectado ao lobby multiplayer do Splatoon no Wii U, publicando atualizações em sua conta do Twitter sobre sua estadia solitária no servidor.

Embora nas primeiras horas após o fechamento do servidor ainda tenha encontrado partidas, agora é impossível acessar uma, provavelmente porque é o único jogador conectado em todo o mundo.

A decisão da Nintendo de fechar os servidores online de seus consoles antigos gerou controvérsia, especialmente em jogos que dependem da conexão com a internet para desbloquear conteúdo adicional.

Um exemplo disso é Dragon Quest VII: Fragmentos de um mundo esquecido, onde um jogador dedicou mais de 300 horas a guardar itens do seu DLC para preservar o conteúdo antes do fechamento dos servidores.

No caso do Splatoon, as motivações do jogador não estão totalmente claras. Alguns o admiram por sua determinação e por manter vivo um jogo que muitos já consideravam morto, enquanto outros o criticam por ser egoísta e ocupar espaço nos servidores que poderiam ser utilizados por outros jogos.

Independentemente das opiniões, o ato de Lcd101 destacou a importância da preservação dos videogames e o impacto que as decisões das empresas podem ter nas comunidades de jogadores.

É provável que este caso impulsione novas discussões sobre a responsabilidade das empresas na conservação dos jogos digitais e o direito dos jogadores de acessar o conteúdo que compraram.

As repercussões a longo prazo da ação de Lcd101 ainda são desconhecidas. É possível que a Nintendo tome medidas para expulsá-lo do servidor ou que o jogador acabe se desconectando por vontade própria.

No entanto, o que é certo é que este caso deixou uma marca na comunidade de Splatoon e abriu um debate importante sobre o futuro dos jogos online.