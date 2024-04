Por que a música triste é mais prazerosa? A ciência nos dá uma resposta

A música tem sido utilizada pelas pessoas durante milhares de anos como uma ferramenta para melhorar seu estado de espírito, emoções e bem-estar geral. Sua capacidade de se conectar com nossas emoções mais profundas e gerar mudanças fisiológicas e psicológicas em nosso corpo, são uma forma de escape para muitos.

A música em nossa vida diária nos permite experimentar uma ampla gama de benefícios que contribuem para uma melhor qualidade de vida, como a redução do estresse, o alívio da dor, nos dá motivação e energia, e até mesmo nos permite dormir melhor e desenvolver nosso aprendizado.

Por outro lado, muitas pessoas afirmam que a música que gostam também pode causar-lhes tristeza. Esta ideia tem desconcertado os pesquisadores musicais por muito tempo, que se perguntam como é possível desfrutar com tanto entusiasmo de uma atividade que produz uma emoção negativa.

Nesse espírito, um novo estudo publicado na revista científica Plos One sugere que algumas pessoas realmente gostam da tristeza. A pesquisa indica que as emoções negativas sentidas ao ouvir música podem produzir prazer.

O professor Emery Schubert, autor do estudo do Laboratório de Musicologia Empírica da Escola de Artes e Mídias da Universidade australiana UNSW, diz: “É paradoxal pensar que você pode desfrutar algo que te faz sentir uma emoção negativa.” Ele continua afirmando que: “Mas esta pesquisa mostra a primeira evidência empírica de que a tristeza pode afetar positiva e diretamente o prazer da música.”

De Beethoven a Taylor Swift

Para o estudo, 50 participantes, principalmente estudantes universitários de música, selecionaram uma peça musical que os evocava tristeza e que ao mesmo tempo adoravam.

As peças incluíam clássicos de Ludwig van Beethoven até sucessos modernos de Taylor Swift. Não lhes foi explicitamente indicado que escolhessem música na qual desfrutassem da tristeza.

Depois, foi pedido aos participantes que tentassem fazer a tristeza "desaparecer" ao ouvir essa música. A maioria deles conseguiu.

Após a eliminação imaginada da tristeza, os participantes foram questionados se gostavam da peça musical de forma diferente: 82% afirmaram que eliminar a tristeza reduzia seu prazer pela música.

"Os achados sugerem que a tristeza sentida ao ouvir música pode realmente ser apreciada e aumentar o prazer de ouvi-la", afirma o professor Schubert.

Pode haver muitas razões pelas quais as pessoas gostam de uma música que as entristece. “Uma explicação tem a ver com o jogo”, afirma. “Experimentar uma ampla gama de emoções em um ambiente mais ou menos seguro pode nos ajudar a aprender a enfrentar o que encontramos no mundo”.