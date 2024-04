O Instagram tem um jogo de Pong escondido na sua caixa de mensagens diretas

Na equipe editorial do FayerWayer, acabamos de nos deparar com uma surpresa imperdível. Descobrimos que o Instagram tem um jogo oculto na seção de Mensagens Diretas que é perigosamente viciante! Trata-se de uma versão alternativa do clássico Pong que tem algumas vibrações do também lendário Brick Breaker.

Com este combo retro tão demolidor, é claro que tínhamos que compartilhar com vocês todos os detalhes dessa função inesperada e super divertida que foi integrada com a mais recente atualização deste aplicativo, que por si só já é bastante agradável, mas agora levaram as coisas a um novo nível com este “easter egg”.

O Instagram é provavelmente o único aplicativo da Meta (dona do WhatsApp, Oculus, Facebook e outros projetos) que manteve sua essência praticamente intacta. Embora o algoritmo se encarregue de mostrar cada vez menos conteúdo de nossos contatos e mais coisas de negócios, restaurantes ou influenciadores com os quais não temos relação direta.

No entanto, no meio dessa avalanche de mudanças, os desenvolvedores acabaram integrando um curioso videogame retrô que é ativado apenas ao seguir uma série de passos muito específicos que compartilhamos aqui.

Como desbloquear o jogo oculto nas Mensagens Diretas do Instagram

Este jogo, semelhante ao clássico Pong, é ativado de forma muito simples. No entanto, é absolutamente essencial baixar a versão mais recente do aplicativo da App Store da Apple ou da Google Play Store do Android.

Uma vez que tenha a aplicação atualizada, será apenas uma questão de enviar um único emoji a um contato na nossa seção de Mensagens Diretas. Ao tocar no emoji enviado por qualquer um dos dois, seja quem o enviou ou quem o recebeu, uma tela de jogo será exibida onde você poderá controlar um bloco de rebote para fazer o emoji se mover por toda a tela.

O objetivo, assim como no clássico Brick Breaker, é manter a bola quicando o máximo de tempo possível, evitando que caia no fundo da tela. Aqui explicamos os passos de forma mais detalhada:

• Abra o aplicativo do Instagram e vá para a seção de Mensagens Diretas.

• Selecione qualquer conversa e envie apenas um emoji usando o teclado do seu dispositivo.

• Toque no emoji enviado com um simples toque para iniciar o jogo. O objetivo é evitar que o emoji saia pela parte inferior da tela, quicando entre as outras bordas a uma velocidade maior a cada contato.

O Pong do Instagram é muito viciante

Embora a mecânica do jogo seja simples, a rapidez com que a velocidade da bola aumenta o torna um desafio viciante após os primeiros 10 rebotes. Um detalhe interessante é que o aplicativo mantém o registro do seu melhor recorde (mostrado no canto superior direito), então você sempre pode tentar superá-lo.

Chama a atenção que o Meta não tenha comunicado nada oficialmente sobre este jogo escondido no Instagram. Mas não podemos deixar de agradecer por essa surpresa tão agradável, pois é o pretexto perfeito para organizar um mini torneio com um amigo em nossas mensagens diretas.

Se o jogo oculto não estiver ativado em seu aplicativo, pode ser porque a versão atualizada que o inclui ainda não está disponível em seu território, mas provavelmente é apenas uma questão de tempo até que chegue.