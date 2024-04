O Chip Apple M4 apostará em encher o Mac e o iPad com Inteligência Artificial

Nos últimos meses, temos visto como praticamente todo o setor de Tecnologia da Informação (TI) tem se voltado para projetos relacionados à Inteligência Artificial. Após o grande impacto que OpenAI teve com ChatGPT, temos visto as maiores empresas investindo em seus próprios projetos nessa área, como Google com o que agora conhecemos como Gemini. Mas Apple também está entrando no jogo e veremos em ação nesse campo com o chip M4.

Numa reviravolta até certo ponto previsível, mas ainda assim emocionante, os relatórios mais recentes indicam que a Apple estaria decidida a acelerar no campo da IA com a próxima geração do processador M4 para seus computadores Mac e iPads, previstos para o final deste ano.

Isso não seria algo novo. A empresa na primeira geração do chip integrou um motor neuronal desde o início, mas agora tudo sugere que Tim Cook e sua equipe elevariam a aposta para dar mais importância à IA na família M4.

Quando será revelado o processador Apple M4 focado em Inteligência Artificial

Um relatório do renomado informante da Apple para o Bloomberg, Mark Gurman, afirma que os chips Apple M4 serão exibidos em todo o seu esplendor em 10 de junho de 2024, durante o início das atividades da Conferência Mundial de Desenvolvedores da empresa, o WWDC24. Será lá que conheceremos o poder deste hardware que teria sido desenvolvido pensando no suporte para sistemas e funções baseadas no uso de Inteligência Artificial.

Empresas como Microsoft, Google, Facebook, Amazon e NVIDIA já entraram de cabeça com produtos e serviços nessa área. Portanto, até se poderia dizer que a Apple está atrasada para se juntar a essa festa.

Parece que os rapazes de Cupertino dariam mais importância a este tema durante as atividades do WWDC24 e também é esperado que apresentem novas funcionalidades de IA nas próximas atualizações do macOS, iOS e iPadOS. Assim, o evento se tornaria algo como o tiro de partida para esta nova era na empresa.

Nem tudo é perfeito com o Apple M4

Infelizmente, o relatório de Gurman para a Bloomberg assegura que a Apple não atualizará todos os seus computadores de uma só vez com os chips M4. Em vez disso, o lançamento será feito gradualmente ao longo do próximo ano, começando no final deste outono de 2024 com os primeiros anúncios.

A aposta da Apple pela Inteligência Artificial com os processadores M4 deixa claro que a empresa agora vê essa tecnologia como um componente central de seu futuro, talvez até mais do que o Vision Pro.

Fica por ver como essas novas capacidades serão utilizadas para melhorar a experiência do usuário no Mac e iPad.