Jogadores lendários: estes são os únicos cinco jogadores a alcançar a pontuação perfeita no Pac-Man

Pac-Man está no Olimpo dos jogos eletrônicos. É uma lenda e ninguém pode discutir isso. Portanto, aqueles que se aventuraram neste desenvolvimento e saíram vencedores também são considerados como jogadores míticos. Essa qualificação ganha ainda mais valor quando vemos que apenas cinco pessoas alcançaram a pontuação perfeita no título de Toru Iwatani, lançado há quase 44 anos.

O mundo dos videogames tem histórias épicas ao redor do mundo. Pessoas passando o mundo do Super Mario Bros em segundos, indivíduos decifrando The Legend of Zelda em menos de um dia e gamers com uma habilidade incomparável em shooters são apenas algumas das fábulas que cercam a indústria do entretenimento na era digital.

O título de Pac-Man foi lançado em 22 de maio de 1980. Na época, inundou as salas de jogos daqueles tempos, quando a moda era ir jogar em um local comercial específico. Desde então, quase 44 anos se passaram e vimos todo mundo alcançar a pontuação perfeita. Até em filmes ou séries como Friends, vemos os personagens jogando uma partida.

Recomendados

Vamos lembrar de Phoebe e Chandler jogando com a bolinha amarela que come monstros enquanto se move por um labirinto. É o episódio em que o personagem interpretado por Lisa Kudrow estava prestes a alcançar a pontuação perfeita e, quando perdeu, soltou alguns palavrões que foram ouvidos pelo filho de Ross.

É uma das provas de que Pac-Man desperta paixões no mundo. A pontuação perfeita é de 3.333.360 e apenas cinco pessoas a alcançaram. Vamos ver quem são, de acordo com esta resenha do Alfa Beta.

Os únicos 5 jogadores com pontuação perfeita no Pac-Man

O primeiro foi Billy Mitchell, em 1999, ou seja, 19 anos após o seu lançamento. Alcançar este resultado o consolidou como uma figura lendária na comunidade de jogos por ser o primeiro a conseguir. Ele teve problemas em 2018, pois seu feito foi desmantelado por não poder certificar que ele realmente alcançou, mas o mundo o reconhece como o primeiro neste marco.

O segundo foi Rick Tweten , detentor do recorde mundial em 2010, substituindo Billy Mitchell. Twin Galaxies, a organização que registra as pontuações dos videogames, reconhece-o como o primeiro campeão do jogo.

, detentor do recorde mundial em 2010, substituindo Billy Mitchell. Twin Galaxies, a organização que registra as pontuações dos videogames, reconhece-o como o primeiro campeão do jogo. Durou pouco, pois em 2013, Todd Rogers também alcançou a pontuação perfeita (e a superou). Ele conseguiu uma pontuação de 3.333.860 pontos. Mas seu recorde foi desqualificado porque houve problemas com a emulação do jogo quando ele estava alcançando a conquista.

também alcançou a pontuação perfeita (e a superou). Ele conseguiu uma pontuação de 3.333.860 pontos. Mas seu recorde foi desqualificado porque houve problemas com a emulação do jogo quando ele estava alcançando a conquista. O quarto foi Samuel Valdez . Em 2017 ele se atreveu a participar do recorde com uma máquina arcade original do Pac-Man. Sua iniciativa de seguir o tradicional deu frutos, pois sua conquista foi comprovada e autenticada pelas organizações de dados e recordes, incluindo o Guinness World Records.

. Em 2017 ele se atreveu a participar do recorde com uma máquina arcade original do Pac-Man. Sua iniciativa de seguir o tradicional deu frutos, pois sua conquista foi comprovada e autenticada pelas organizações de dados e recordes, incluindo o Guinness World Records. O mais recente, e até agora o quinto a alcançar a perfeição no Pac-Man, é Elijah Olson . Sua conquista foi em 2019 e demonstra que a paixão pelo videogame continua intacta. Sua pontuação possui a certificação das organizações correspondentes.

Lembre-se de que o Pac-Man é um ícone da humanidade e você sempre pode jogá-lo através do doodle do Google. Não é necessário ter um console.