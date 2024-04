Estas são as únicas estruturas naturais que podem ser vistas facilmente do espaço: sim, o Himalaia é uma delas

Nasa libera vídeo espetacular da Terra do espaço em HD Nasa libera vídeo espetacular da Terra do espaço em HD

Poucas pessoas tiveram o prazer de ver nosso planeta do espaço. No entanto, graças aos avanços da ciência e tecnologia, existem registros fotográficos de como nosso ponto azul parece no Sistema Solar. Recentemente, contamos sobre a única construção humana que pode ser vista do espaço sideral. E agora vamos falar sobre algo semelhante, as únicas estruturas naturais que podem ser detectadas a olho nu a partir das fronteiras da Terra.

Uma resenha do portal Muy Interesante identifica, com registro fotográfico, as cinco estruturas naturais que podem ser vistas do espaço. Todas são maravilhas gigantescas que se formaram durante os anos de crescimento do mundo em que vivemos.

Montanhas gigantescas como as do Himalaia, estruturas aquáticas impressionantes e desertos imponentes podem ser vistos a olho nu, sem a necessidade de telescópios ou binóculos, do espaço exterior.

Maravilhas naturais vistas do espaço

A primeira de todas, e que já mencionamos anteriormente em nosso site, é o Rio Amazonas. De forma imponente, o caudal de água que atravessa pelo menos 8 países (Peru, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Suriname e Venezuela) parece uma serpente marrom passando por toda a selva tropical.

Rio Amazonas visto do espaço

Outra das estruturas naturais que se apreciam à primeira vista é a Grande Barreira de Coral. É a maior estrutura de coral do mundo, com 2.300 quilômetros de extensão. Astronautas dizem que parece uma mancha branca no meio do mar turquesa da Austrália.

Grande Barreira de Coral, Austrália Foto: Captura de internet

Não podiam faltar, as surpreendentes montanhas do Himalaia. Recentemente mostramos como cientistas da NASA fotografaram a partir da ISS algumas estruturas que fazem parecer que dentro da cordilheira há estradas.

iss069e060266 O que parecem ser rodovias que atravessam uma área metropolitana são, na verdade, uma série de geleiras abrindo caminho pela cordilheira de Karakoram, ao norte do Himalaia. Esta fotografia foi tirada da Estação Espacial Internacional enquanto ela orbitava 263 milhas acima

O imponente Deserto do Saara pode ser visto do espaço sem problemas. É o maior agrupamento de areia quente do mundo. Suas dunas são reconhecíveis à primeira vista de qualquer ponto da órbita da Terra.

Visualização vista do espaço de uma tempestade de areia no Sahara NASA SCIENTIFIC VISUALIZATION STUDIO

As Luzes do Norte: Um espetáculo de luzes coloridas vibrantes que ocorre nas regiões polares devido à interação das partículas carregadas do Sol com a atmosfera terrestre também é visível do espaço.