Depois de 20 anos irmãos se tornam milionários com seu videogame no Steam I Dwarf Fortress

A história está repleta de exemplos de pessoas que perseveraram ao longo dos anos em seus empreendimentos e finalmente alcançaram o sucesso financeiro. O famoso ‘Coronel Sanders’ abriu seu primeiro restaurante de frango frito em 1930. Apesar de enfrentar inúmeros obstáculos, ele nunca desistiu. Trinta anos depois, sua receita de frango frito e sua marca KFC se tornaram um fenômeno mundial, tornando-o um bilionário aos 62 anos de idade.

Outro exemplo é o de Vera Wang, reconhecida por seus elegantes designs de vestidos de noiva. Depois de se formar em design de moda, ela trabalhou para Ralph Lauren e outras casas de moda antes de lançar sua própria marca em 1990. Apesar das críticas iniciais, Wang perseverou e sua marca se tornou um símbolo de luxo e sofisticação muitos anos depois.

E outros que recentemente conseguiram foram os irmãos Tarn e Zach Adams, que transformaram seu jogo Free2Play, Dwarf Fortress, em um sucesso retumbante, tornando-os milionários após 20 anos de trabalho árduo.

Recomendados

O jogo foi lançado em dezembro de 2022 em uma versão premium no Steam, vendendo mais de 800.000 cópias.

Um sonho de 20 anos

Esta conquista foi relatada pela PC Gamer na recente Game Developers Conference (GDC). Após duas décadas de dedicação, os irmãos finalmente viram seu esforço recompensado, permitindo-lhes alcançar um sonho que parecia inalcançável.

O Dwarf Fortress, um jogo para PC desenvolvido pela Bay 12 Games com a Kitfox Games como editor, ganhou reconhecimento na indústria por sua intricada combinação de elementos de labirintos de masmorras e construção de cidades em um universo de fantasia.

Descrito em sua wiki como um título de grande complexidade e desafio, o jogo se inspira na construção, gestão e exploração de fortalezas anãs. Seu desenvolvimento começou em outubro de 2002, e sua primeira versão pública foi lançada em agosto de 2006.

Depois de duas décadas de trabalho árduo, os irmãos finalmente lançaram sua criação no Steam com um preço aproximado de $30 dólares por cópia, conseguindo vender mais de 300.000 unidades em apenas uma semana.

Este sucesso alcançou mais de 800.000 cópias vendidas até o momento, além de estar na lista de desejos de mais de um milhão de jogadores.

Esta impressionante cifra colocou os irmãos Adams no seleto grupo de milionários do mundo do desenvolvimento de jogos, uma posição que eles procuram administrar com responsabilidade, como já comentaram em diversas ocasiões.

Em uma entrevista exclusiva com a PC Gamer, Zach Adams revelou que, além de adquirir uma nova casa com sua esposa, um plano que já vinha considerando desde 2022 devido ao crescimento de sua família, ele também se deu ao luxo de comprar um veículo novo.

No entanto, em vez de optar por um carro de luxo como um Lamborghini ou um Porsche, preferiu uma abordagem mais pragmática e econômica. O valor de um Honda Civic pode variar de acordo com o modelo e ano de fabricação.

O caso dos irmãos Adams é um exemplo inspirador de como a perseverança, o talento e a paixão pelo desenvolvimento de jogos de vídeo podem levar a alcançar grandes metas.