As astronautas esquecidas: quem foram as Mercury 13?

A carreira das mulheres na NASA começou há décadas antes do que é comumente conhecido. A agência espacial norte-americana foi fundada em 1958, e somente em 1978 o primeiro grupo de astronautas femininas foi “selecionado”. Em 1983, Sally Ride se tornou a primeira americana a viajar para o espaço, resultado de anos de luta contra as barreiras de gênero em um campo dominado por homens. Há, claro, uma história muito mais antiga e pouco contada, que estabeleceu as bases e a presença das mulheres na indústria aeroespacial: As Mercury 13.

Tudo começou entre 1959 e início dos anos 60, quando as treze melhores pilotos e instrutoras dos Estados Unidos foram convocadas para participar do secreto "Programa Lovelace", que visava avaliar sua resistência para se tornarem astronautas, enfrentando os mesmos testes que os Mercury 7, os primeiros astronautas da NASA. O problema? Elas nunca chegaram a voar ou tiveram a oportunidade de fazer história no espaço.

Gene Nora Jessen, Wally Funk, Jerrie Cobb, Jerrie Truhill, Sarah Rutley, Myrtle Cagle e Bernice Steadman NASA

A história esquecida das Mercury 13

Antes de o ser humano viajar pela primeira vez ao espaço, e mesmo depois, as dúvidas sobre os efeitos no corpo eram grandes perguntas que pouco ou nada podiam ser respondidas a partir da Terra. No entanto, a intenção da NASA era clara: liderar a indústria acima de outros países.

Por isso, enquanto os Mercury 7 se preparavam fisicamente para o lançamento, o general médico Donald Flickinger e Randolph Lovelace, diretor do Comitê Espacial de Bioastronáutica da agência espacial, decidiram formar o programa secreto WISE (Mulheres no Espaço Sérias).

A primeira a ser contatada foi Jerrie Cobb, que desde muito jovem se dedicou à aviação, superando vários desafios e preconceitos. Aos 28 anos, já havia quebrado recordes mundiais e recebeu o título de melhor piloto nos Estados Unidos, então a ligação de Lovelace marcou o início de uma nova aventura: provar que seu gênero também poderia lutar para se tornar uma astronauta.

Assim, a primeira das Mercury 13 passou em todas as provas físicas e psicológicas a que foi submetida, incluindo choques elétricos, gelo nos ouvidos, exposição à radioatividade e horas de isolamento sensorial total. Na verdade, de acordo com os registros, esses testes foram mais difíceis para ela do que para os homens do grupo, e serviram para comprovar que as mulheres são mais resistentes e reclamam menos.

Após isso, a decisão de recrutar mais aviadoras foi unânime, e de 19 candidatas, outras 12 foram selecionadas: as gêmeas Janet e Marion Dietrich, Irene Leverton, Myrtle Cagle, Janey Hart, Gene Nora Stumbough, Jerri Sloan, Rhea Hurrle, Sarah Gorelick, Bernice Trimble Steadman, Jean Hixson e Wally Funk.

Este grupo teve que deixar de lado seus empregos e famílias para suportar um treinamento rigoroso, que posteriormente envolveria lutar contra as barreiras institucionais e a relutância dos militares em usar suas instalações para aceitar mulheres, juntamente com a falta de apoio da NASA, fatores que, no final, deixaram essas pioneiras incapazes de alcançar as estrelas.

E é que literalmente o programa deles foi cancelado de repente; alguns dias antes da viagem ao espaço, eles receberam um telegrama dizendo "o programa foi cancelado e vocês devem devolver o adiantamento da viagem", acabando assim com o sonho.

Jerrie Cobb NASA

O que aconteceu com as Mercury 13?

A luta das Mercury 13 continuou nas décadas seguintes. Jerrie Cobb e Janey Hart levaram seu caso ao Congresso, onde encontraram oposição de figuras proeminentes como os astronautas John Glenn e Scott Carpenter, que argumentaram que a prioridade deveria ser competir com a União Soviética e não questões de gênero.

Mesmo Jacqueline Cochran, uma piloto que havia quebrado várias barreiras para as mulheres na aviação, testemunhou contra as 13 mulheres.

Depois disso, muitas continuaram suas carreiras na aviação. Jerrie Cobb, por exemplo, dedicou o resto de sua carreira à aviação humanitária na Amazônia, o que a levou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz.

Muitos anos depois, a contribuição das Mercury 13 foi finalmente reconhecida quando em 1995 Eileen Collins se tornou a primeira mulher astronauta piloto da NASA e as convidou para o seu lançamento em um gesto simbólico por sua batalha política e social que deu origem ao direito das mulheres de participar na corrida espacial.