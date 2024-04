A Tesla cai e Elon Musk quer que X volte a ser o Twitter para recuperar dinheiro

Elon Musk teve dias difíceis, especialmente com sua carteira (Oh dó!). O último relatório de resultados financeiros da Tesla Motors representou um “duro golpe” para a economia do magnata, que deixou de ser a pessoa mais rica do mundo, sendo agora superado por Mark Zuckerberg. Mas parece que o rapaz já elaborou um novo plano para recuperar a glória: desfazer a X para que volte a ser o Twitter.

É um fato que o domínio da Tesla Motors como o rei indiscutível do mercado cada vez mais competitivo de carros elétricos parece estar chegando ao fim. O valor de mercado da empresa continua caindo enquanto seu líder cancela projetos tangíveis para priorizar empreendimentos mais futuristas, como aquela loucura dos robotáxis.

Tesla Elon Musk

Mas agora, em meio a todo esse turbilhão, parece que os fatores circundantes levaram Elon Musk a focar sua atenção em um novo objetivo: ressuscitar o que antes era o Twitter, abandonando a estratégia comercial da X.

A queda da Tesla seria o fator para querer reviver o Twitter

Do ponto de vista financeiro, o trimestre mais recente da Tesla Motors pode ser considerado um desastre absoluto. Naturalmente, a fortuna pessoal de Musk foi significativamente reduzida, com uma fuga de dinheiro que parece não ter fim no momento da redação desta nota.

Diante desse cenário desanimador, um artigo brutal do Business Insider nos ilumina sobre o que está passando pela mente de Musk, que parece estar buscando refúgio em suas outras empresas, que definitivamente não estão melhores do que a automotiva, mas pelo menos parece que com elas ele não pode afundar mais. Assim, X, antes Twitter, seu projeto de redes sociais, se apresenta como a principal candidata para reanimar seu fluxo de capital.

Imagen: MSNBC | Elon Musk y la crisis con Twitter.

O que é complicado aqui é que todas as indicações apontam para o fato de que o magnata estaria buscando um retorno às origens do Twitter, desmontando gradualmente tudo o que impôs quando assumiu o controle da plataforma recentemente. Em outras palavras, o cara quer "voltar ao básico". Gabor Cselle, ex-diretor de projetos da equipe de tendências do Twitter, coloca isso de forma simples:

"A ideia de transformar radicalmente X e reinventar a roda não funcionou, por isso estamos testemunhando um retorno às raízes."

O Twitter seria a chave para salvar a fortuna de Elon Musk?

A ideia proposta pelo site, de que X morra para que o Twitter retorne à sua essência pode parecer absurda à primeira vista. Mas a realidade é que há múltiplos sinais que indicam que isso poderia ser verdade. Por exemplo, nas últimas semanas, a rede social implementou o retorno dos selos azuis de verificação para contas com um grande número de seguidores verificados.

Isso sem dúvida é um sinal distintivo dos bons e velhos tempos desta rede social, mas também pode ser interpretado como um claro sinal da desesperação de Elon Musk em atrair de volta usuários de alto perfil.

Twitter Twitter / AFP (STEFANI REYNOLDS/AFP)

Se adicionarmos a isso o detalhe de que o executivo está reinvestindo em segurança, moderação de conteúdos e filtragem de publicações; bem como a mudança de dinâmicas internas para reenquadrar X como um negócio impulsionado por publicidade, poderíamos concluir que, de fato, Elon está voltando atrás em todas as suas ações anteriores que prejudicaram o site.

Em seu momento, Musk confirmou que as receitas de publicidade no X caíram 50% desde que ele assumiu o controle da rede social.

Portanto, é um fato que há uma grande subida para voltar ao que o Twitter costumava ser.