Um dos modelos de iPhone 16 terá uma bateria menor do que as versões atuais da Apple

À medida que avança o ano de 2024, os detalhes do iPhone 16 vão sendo revelados, teoricamente previsto para ser lançado em setembro deste ano. Detalhes como cores, designs e disposição das câmeras têm vindo à tona nos últimos meses. Agora, uma nova característica dos novos celulares da Apple está sendo revelada: as baterias.

De acordo com uma resenha da Hipertextual, que ecoa os vazamentos do Weibo, uma das quatro versões do iPhone 16 terá uma bateria menor que seu antecessor. Isso é uma má notícia? Não exatamente.

Embora os iPhones se destaquem por não terem um grande suporte de bateria, se os compararmos com outras marcas de Android, este é um aspecto em que a Apple trabalhou de maneira minuciosa. Tanto em potência quanto em desempenho, os especialistas do gigante de Cupertino têm se esforçado para melhorar o tempo de autonomia do celular.

Sabe-se que o iPhone 16 chegará em quatro versões: básica, Plus, Pro e Pro Max. Relatórios indicam que três dessas versões terão melhorias na potência das baterias, com exceção do Plus, que terá uma redução na capacidade.

iPhone 16: 3.561 mAh (+6%)

iPhone 16 Plus: 4.006 mAh (-8,6%)

iPhone 16 Pro: 3.355 mAh (+2,47%)

iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh (+5,7%)

Em princípio, isso não deve ser considerado como uma deficiência. Os relatórios indicam que a Apple aumenta o tamanho dos painéis para compensar o consumo de luz da tela e garantir o mesmo desempenho da bateria.

Já viu as cores do iPhone 16?

Outra das recentes filtragens tem a ver com as cores em que o iPhone 16 virá. Aparentemente, nada de tons extravagantes. Pelo visto, está chegando uma paleta de opções conservadoras para os usuários do smartphone da Apple.

O relatório do MacRumors indica que "a cor azul titânio em que os modelos atuais do iPhone 15 Pro estão disponíveis será eliminada". Isso deixaria as opções de cores como Black, White, Grey e Rose.