A NASA explica passo a passo como tirar a melhor foto do eclipse solar de abril

A Terra, o Sol e a Lua alinhados nos presenteiam com um dos eventos estelares mais surpreendentes que podemos ver no céu: um eclipse solar. Os habitantes de diferentes regiões do México, Estados Unidos e Canadá terão um no dia 8 de abril, e a NASA quer que você aproveite ao máximo este espetáculo.

Através do seu site oficial, eles oferecem uma série de dicas sobre como tirar a melhor foto para que você tenha um registro incrível deste evento inesquecível. É impressionante como os cálculos dos cientistas indicam que o eclipse começa no Oceano Pacífico e termina no Atlântico. Uma resenha do El Diario informa que o raio de sombra do evento (onde fica escuro) terá uma extensão de cerca de 280 quilômetros.

São três as cidades do México que poderão ver o eclipse solar em sua fase total: Durango, Torreón e Monclova. O ponto máximo da conjunção será às 13:12 (hora local).

Recomendados

Em qualquer lugar ao longo da trajetória do eclipse de abril, a totalidade durará menos de quatro minutos e meio, o que não é suficiente para ver a mudança da coroa. A sombra da Lua levará 90 minutos para atravessar do México para o Canadá.

Dicas da NASA para ver o eclipse solar

O primeiro conselho que a NASA quer te dar é que cuide de si mesmo. A segurança é primordial nesse tipo de eventos, já que olhar diretamente para o Sol pode ter consequências para a sua saúde visual. Portanto, use os óculos ou as lentes corretas, que explicamos recentemente em outra resenha do nosso portal.

Proteja também a sua câmera; use um filtro solar para que o brilho não danifique a captura que você vai fazer, seja com um equipamento profissional ou com o seu celular.

Nas dicas da NASA para tirar a melhor foto do eclipse solar, a agência espacial não diferencia um equipamento especial e lentes avançadas de uma simples câmera do seu smartphone. A verdadeira habilidade está no que o fotógrafo faz.

Eclipse solar Getty images (VCG/Visual China Group via Getty Ima)

Neste sentido, a entidade governamental, especialista em assuntos astronômicos, sugere que procure um estabilizador (tripé) para a câmera e faça fotos de longa exposição.

A paciência. "Olhar para cima, olhar para baixo e olhar ao redor", diz a NASA em sua dica para fotógrafos iniciantes. É importante registrar o Sol e a Lua, mas o eclipse também pode ser visto em seu entorno: "Considere fotografar a luz que passa através das folhas sobrepostas das árvores, criando orifícios naturais que projetam réplicas de eclipses em miniatura no chão", destaca o Digital Trends.

Eclipse solar NASA

"Imagens reais serão das pessoas ao seu redor apontando, olhando boquiabertas e observando. Serão grandes momentos para capturar e mostrar a emoção de tudo", aconselha o fotógrafo da NASA Bill Ingalls.

Ajustes que você deve fazer na câmera. A exposição que reduz a entrada de luz para evitar que as fotos fiquem superexpostas. Um valor ISO entre 50 e 100 é o melhor para esses eventos. Não use flash e ative o modo de disparo contínuo para tirar várias fotos ao mesmo tempo e assim aumentar a possibilidade de obter uma melhor foto.