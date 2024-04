WhatsApp incorpora uma nova função para ajudar todos os tímidos a dar o primeiro passo

O WhatsApp continua crescendo como um serviço de mensagens ao integrar novas funções em sua interface. Uma das recentes adições é comemorada por pessoas tímidas, que têm dificuldade em dar o primeiro passo para enviar uma mensagem a outra pessoa.

A mudança de imagem do WhatsApp tem sido brutal nos últimos três anos. Com novas funcionalidades dentro da plataforma, para tornar o serviço mais amigável, fez com que os 2 bilhões de usuários ativos mensais continuem crescendo.

Se compararmos com o aplicativo de alguns anos atrás, nos deparamos com uma interface completamente diferente. Na verdade, até mesmo as funções conhecidas do aplicativo mudaram de lugar, dando ao serviço de mensagens do Meta uma aparência inovadora.

Recomendados

Esta nova funcionalidade, que foi tornada pública pelo insider do WA Beta Info, sugere contatos na sua tela para iniciar conversas, conforme relatado pelo Infobae.

De acordo com o que mostra a imagem compartilhada pelo insider mencionado, na mesma tela de chats, no final, aparecerá uma seção que diz "Comece a conversar" e sugere um nome da sua lista de contatos. Pode ser que recomende um número recentemente adicionado ou uma pessoa com quem costumava conversar e que agora não interage tanto.

É uma espécie de notificação passiva que aparecerá na parte inferior da tela. Você pode configurar o aplicativo para que esse tipo de mensagem não apareça, se desejar.

WA Beta Info

Esta nova funcionalidade vem acompanhada de uma recomendação do WhatsApp: você deve excluir os contatos antigos que não usa mais.

Evite o cyberbullying, pois esses números podem ter mudado e sempre há a possibilidade de que um deles seja um cyberbully.

Como poderiam perceber que você tem os números deles? Num mensagem em massa que você enviar, poderá incluí-los por engano e assim seren descobertos.

Também é importante para prevenir o spam, que se tornou tão recorrente nos últimos meses, com correntes e correntes de campanhas de phishing sendo executadas através do WhatsApp.