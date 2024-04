Por que os óculos inteligentes da Xiaomi já são um sucesso na China mesmo sem terem sido lançados à venda?

A empresa tecnológica Xiaomi foi fundada em Pequim, China, há 14 anos. Desde então, tem se destacado por seus avanços tecnológicos constantes e por seus produtos de alta qualidade a preços acessíveis, como o recém-lançado Redmi Note 13 Pro+ 5G que se destaca por suas capturas icônicas. Mas a oferta da empresa asiática não se limita apenas a smartphones. Eles também têm uma ampla gama de produtos eletrônicos e gadgets, entre os quais se destacam seu cão robô, veículo elétrico e seus óculos inteligentes, um wearable que ainda não foi lançado e já promete ser uma mistura perfeita entre realidade aumentada e funcionalidades práticas para o dia a dia, como visualização de notificações e navegação.

Desta forma e no contexto de um mercado cada vez mais competitivo, a Xiaomi conseguiu mais uma vez chamar a atenção com seu inovador lançamento: os Mijia Smart Audio Glasses Enjoy Edition.

Visitantes contemplam carro elétrico Xiaomi SU7 em exibição no salão Xiaomi em Beijing, 26 de março de 2024. Xiaomi, um conhecido fabricante de produtos eletrônicos de consumo na China, se soma ao concorrido boom dos carros elétricos AP (Ng Han Guan/AP)

O segredo por trás do sucesso dos smart glasses da Xiaomi

Como mencionado anteriormente, os óculos inteligentes da Xiaomi combinam o design clássico de óculos ópticos com funcionalidades modernas como música, GPS e controles táteis, o que imediatamente causou uma grande sensação na China, mesmo antes de estarem oficialmente disponíveis no mercado.

Lançados através da plataforma de crowdfunding Youpin da Xiaomi, os óculos superaram todas as expectativas da empresa, atingindo um impressionante 609% sobre a meta inicial de vendas. Wang Teng Thoma, diretor da marca Redmi, destacou em meios de comunicação internacionais o enorme sucesso dos Mijia Smart Glasses, ressaltando que até o momento cerca de 10.000 compradores contribuíram para uma arrecadação de aproximadamente US$ 690 mil. Assim, embora o produto ainda não tenha sido oficialmente lançado, com o encerramento da campanha de crowdfunding em 9 de abril, as expectativas estão altas.

Características dos Óculos Inteligentes Mijia

De acordo com a informação oficial, estamos a falar de óculos com áudio, um design modular que permite a troca de lentes e um peso leve de cerca de 37,7 gramas, juntamente com uma haste de 155 milímetros que garante conforto. Além disso, eles possuem um painel tátil de 30 mm para controles gestuais.

Resistentes à água e poeira graças à sua certificação IP54, os óculos da Xiaomi também prometem durabilidade e uma excelente experiência auditiva através do seu alto-falante SLS0820 e tecnologia de som de campo aberto. E a bateria? Equipada para 24 horas de autonomia (10 horas reproduzindo música e 7 horas em chamadas).

Talvez essas características foram responsáveis pelo furor causado na nação asiática. Ou também poderia ser devido ao seu preço imbatível em comparação com outras tecnologias similares: E é que serão oferecidos por apenas 459 yuanes (aproximadamente US$ 58).