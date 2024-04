Evento Carrington: fenômeno de tempestades solares que causaria o maior apagão da história

Astrônomos, astrofísicos e cientistas que se dedicam ao estudo do Sistema Solar e do espaço em geral sempre prestam atenção especial em nossa estrela central. Um comportamento incomum teria fortes repercussões na Terra e, em qualquer caso, devemos nos proteger. O Evento Carrington é uma dessas ameaças que os especialistas têm algum medo.

A meio do século passado, houve um estranho comportamento do Sol, que se ocorresse hoje seria responsável pelo apagão mais massivo que já tivemos.

Foi uma surpreendente tempestade solar chamada Evento Carrington pelo cientista que a registrou na época, Richard Carrington, em 28 de agosto de 1859, há mais de 163 anos.

A tempestade em si impactou nosso planeta entre 1 e 2 de setembro daquele mesmo ano. Muitos testemunharam como no céu apareceu uma luz branca impressionante. Os habitantes de nosso planeta na época viram uma grande quantidade de auroras boreais em locais onde essas luzes normalmente não estão presentes.

Os registros históricos dos meios de comunicação e relatórios das autoridades informam que desde 28 de agosto de 1859, no norte da Colômbia, nos Estados Unidos e Canadá, em Madrid, Roma e nas cidades chilenas de Santiago e Concepción, foram observadas auroras.

Os registros também detalham que as partículas que chegaram do Sol fizeram com que essas luzes, sempre relacionadas às regiões polares, se estendessem até o equador do mundo.

Tempestade Solar

Poderia acontecer novamente um Evento Carrington?

O portal Billiken destaca que se ocorresse um Evento Carrington nos dias de hoje, o colapso seria massivo, pois todos os sistemas de comunicação seriam interrompidos. Tudo o que depende de satélites, que é a maioria, deixaria de funcionar.

A isso se somam os serviços elétricos, que, por dependerem da transmissão por cabos de alta tensão, seriam afetados pela radiação, o que poderia causar um apagão em massa na Terra.

O ciclo solar está em um dos pontos mais altos de atividade. Tempestades intensas ocorrem devido à ejeção de massa coronal de nossa estrela massiva, que impactam em todos os cantos de nosso sistema planetário. A NASA, com sua sonda solar Parker, atravessou e sobreviveu a uma dessas tempestades de radiação e registrou uma série de fenômenos que são verdadeiro ouro para a ciência espacial.

É por isso que os cientistas estão em alerta para a possibilidade de uma intensidade de tempestade solar, nível Evento Carrington.