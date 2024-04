Cientistas revelam o segredo guardado dos mirtilos: por que eles parecem azuis se na realidade são vermelhos?

Não é um experimento visual das redes sociais. Os mirtilos parecem azuis ou roxos, mas na realidade são vermelhos escuros. Não há olho que os veja de forma diferente do que são por fora e a mancha que deixam em sua camiseta branca recém-lavada quando você está comendo uma sobremesa.

Por que isso acontece? Uma equipe de cientistas pegou uma plantação de mirtilos e entrou em um laboratório, mas não exatamente para fazer geleia. Os especialistas estudaram meticulosamente cada elemento nas camadas desta fruta para encontrar o motivo da diferença em suas cores.

De acordo com um relatório do La Vanguardia, especialistas da Universidade de Bristol descobriram que a casca dos mirtilos possui uma “camada de tinta ultrafina com cerca de 2 mícrons de espessura e, embora seja menos refletora, tem uma cor azul clara e reflete bem os raios ultravioleta”.

Detectaram que dentro desses pigmentos existem elementos naturais chamados antocianinas. São as características responsáveis por dar aos mirtilos a sua cor vermelho escuro. No entanto, as antocianinas são sensíveis ao pH, e sua cor pode mudar dependendo do pH do ambiente em que se encontram, afirmam os especialistas.

Para os mirtilos, o pH da pele da fruta é ácido, o que faz com que as antocianinas se tornem de um tom azul. No entanto, a polpa do mirtilo tem um pH mais neutro, o que faz com que as antocianinas se tornem de um tom vermelho escuro.

O motivo deste estudo sobre os mirtilos

Mas qual é o sentido de dar tanta importância à cor dos mirtilos? Vocês devem estar se perguntando. A ideia de conhecer esses detalhes é uma porta de entrada para a fabricação de tintas coloridas mais duráveis e capazes de refletir os raios UV.

Além disso, poderiam fabricar revestimentos que sejam biocompatíveis com as plantas, que possam ser usados tanto para protegê-las quanto para serem usados em paredes, sendo um material amigável ao meio ambiente.