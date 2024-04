WhatsApp: três funções ocultas que você não sabia que existiam

Dois bilhões de usuários ativos mensalmente fazem do WhatsApp o serviço de mensagens mais famoso do mundo. O número de pessoas que usam o aplicativo da Meta é incomparável com outros aplicativos semelhantes tanto no Android quanto no iOS.

No entanto, muitos usuários se limitam a usar as funções mais básicas do aplicativo. Enviar mensagens, enviar mensagens de voz, fazer chamadas convencionais, videochamadas e postar histórias são as coisas mais comuns de se ver em quem usa o WhatsApp.

Portanto, realizamos uma pesquisa minuciosa na internet para encontrar essas três funções do WhatsApp que geralmente estão fora da vista dos usuários, conforme relatado pela Computer Hoy.

Recomendados

Funções secretas do WhatsApp

1) A primeira, que nos parece a mais marcante, é a mudança de luzes para notificações. O mesmo serviço de mensagens oferece a possibilidade de personalizar a cor da luz do seu celular, dependendo do tipo de notificação que você recebe: mensagem de chat privado, chat em grupo ou diferentes tipos de chamadas.

Nas notificações você encontra a opção de luz, com a qual você pode brincar. O meio mencionado anteriormente informa que as cores disponíveis são: amarelo, azul, branco, ciano, roxo, vermelho, verde ou nenhum.

2) Otimize sua memória. Embora essa seja uma função que geralmente está nas configurações do celular, o próprio WhatsApp permite limpar o cache de seu próprio sistema.

Apenas segurando o ícone do aplicativo, várias opções serão exibidas. Selecione o "i" dentro de um círculo para acessar as informações do aplicativo e em Armazenamento e Cache você pode limpar o cache para manter o serviço livre de arquivos desnecessários.

Por último, mantenha a sua segurança em pleno silenciando as chamadas de números desconhecidos. Isso vai ajudar a evitar invasões à sua privacidade.

Nas Configurações-Privacidade, vá para chamadas e selecione: Silenciar chamadas de números desconhecidos.