Quão ruim é limpar seus Apple AirPods com álcool?

Os Apple AirPods podem não ser os melhores auscultadores do mercado em termos de fidelidade de som e autonomia. Mas, sem dúvida, são dos mais populares graças ao apoio da sua marca e ao seu design espetacular que é brutalmente estético, destacando sempre, em todos os momentos, desde a sua primeira geração, essa icônica cor branca.

A experiência de abrir a embalagem deste acessório é única. Cada detalhe da embalagem é cuidadosamente elaborado e a lembrança de tudo, sua textura, aroma, sensação na primeira configuração, é algo que perdura e aspira a tornar-se uma memória muito agradável. Até que a lua de mel termine e chegue o momento de limpá-los.

AirPods Pro APPLE (Noelia Murillo/Europa Press)

A cor branca dos Apple AirPods é linda, mas com o tempo é inevitável ter que fazer a manutenção deles, o que nos leva a uma série monumental de dúvidas sobre o que seria mais adequado para deixá-los impecáveis, mas também seguro para não danificá-los. Afinal, não são nada baratos.

Então hoje vamos responder a uma pergunta essencial sobre este assunto que talvez tenha tirado o sono de mais de um proprietário deste acessório de áudio:

O quão bom é limpar os Apple AirPods com álcool

Estamos prestes a ser explícitos, descritivos e talvez um pouco escatológicos. Vocês foram avisados. A acumulação de cerume é uma realidade para todos os usuários de fones de ouvido, por isso é completamente natural ver resíduos disso em nossos AirPods ou presos no interior de seu estojo.

Não vamos negar, pode ser algo bastante desagradável. Por isso, muitos usuários, em um impulso que não é pensado com cuidado, acabam usando algodão com um bom jorro de álcool isopropílico para deixar os fones de ouvido impecáveis e sem resíduos, mas essa solução pode trazer um problema específico ao acessório a curto prazo.

Poucos se lembram disso, mas na realidade, os caras da Apple têm uma seção em seu site de suporte técnico para explicar detalhadamente as melhores recomendações para limpar os fones de ouvido, seja para EarPods, AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max. Isto é o que eles indicam:

Airpods APPLE (APPLE/Europa Press)

"Você pode usar um lenço com álcool isopropílico a 70%, um lenço com álcool etílico a 75% ou os lenços desinfetantes Clorox para limpar suavemente as superfícies externas dos AirPods, AirPods Pro, AirPods Max ou EarPods."

No entanto, a empresa destaca que sob nenhuma circunstância esses produtos devem ser usados na malha dos EarPods, AirPods e AirPods Pro. Nem na faixa de malha tecida ou nas almofadas dos AirPods Max.

Os produtos de limpeza que contenham branqueadores ou peróxido de hidrogênio devem ser evitados a todo custo e também não devemos cair em obviedades que possam colocar os aparelhos auditivos em risco, como mergulhá-los em recipientes dessas substâncias.

É desnecessário dizer que não se deve introduzir nenhum tipo de líquido na porta de carregamento do estojo. Além disso, os usuários devem garantir que os estojos estejam completamente secos antes de tentar conectá-los e carregá-los novamente.

O álcool isopropílico direto danifica os AirPods

Embora o álcool isopropílico possa ser útil para limpar outras superfícies, seu uso nos AirPods pode ser muito prejudicial. Na verdade, o único cenário onde seria permitido usá-lo sem riscos é com lenços umedecidos e diluído em 70%.

O perigoso é que, ao não cumprir esse parâmetro, o acessório pode ficar limpo e com bom aspecto, mas tanto a superfície quanto os componentes podem ser danificados com mais facilidade.

Investir em uns Apple AirPods não é simples e sempre queremos que esse tipo de produto tenha a maior vida útil possível. Seguindo essas dicas, podemos aproveitá-los ao máximo.