O YouTube lançou uma atualização que modifica o design da interface

No dia 14 de fevereiro de 2005, nasceu uma das plataformas digitais mais famosas do mundo: YouTube. O serviço de vídeos do Google está online há quase 20 anos, com uma relevância intacta, sendo constantemente renovado com atualizações que incorporam novas tecnologias ao site.

A inteligência artificial já está integrada ao YouTube há algum tempo e provavelmente mais funções relacionadas a mecanismos de aprendizado automático estão a caminho. No entanto, o aplicativo não passava por uma mudança de imagem tão marcante há algum tempo, como a que está sendo implementada atualmente.

Pouco a pouco, os usuários que acessam o YouTube estão percebendo que há uma distribuição diferente na interface da página. Algumas funções mudaram de posição e outras, embora permaneçam, agora têm um design diferente.

Vamos então dar uma olhada nessas mudanças no YouTube, que, de acordo com a própria empresa, por enquanto serão apenas na versão para desktop. Os aplicativos para celulares, tablets, Chromecast e smart TVs permanecerão da mesma forma.

As mudanças no YouTube

De acordo com um relatório do Infobae, a mudança mais significativa está na distribuição da reprodução de um vídeo. Quando pressionamos play, até o título e a descrição do vídeo mudam de posição. Anteriormente, esta seção aparecia abaixo e os usuários perdiam a visualização do material ao ler os detalhes. Agora está em um local estratégico onde tudo pode ser visto sem problemas.

Outra mudança visa a uma melhor localização dos anúncios do Google. "Entre as informações do vídeo e os comentários, um banner de publicidade aparecerá ou será o espaço para que os criadores de conteúdo ou bandas possam promover outros produtos", destaca o Infobae, que ao mesmo tempo afirma que isso significa uma nova opção de monetização para aqueles que carregam vídeos nesta plataforma.

A recomendação de vídeos também mudou. Antes estava à direita e agora passa a estar abaixo. Isso, teoricamente, facilita o aproveitamento do que está sendo visualizado e, quando quiser mudar de conteúdo, o usuário poderá deslizar para a parte inferior para ver quais são as recomendações.

Estas modificações estão em fase de teste. Aos poucos, elas serão liberadas para que os usuários acessem a nova forma de consumir o YouTube.