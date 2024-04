O Telescópio Espacial James Webb fotografa uma verdadeira pérola da astronomia

O Universo tem cerca de 200 bilhões de galáxias. Cada uma guarda segredos que, até agora, parecem indecifráveis para a ciência devido à imensa extensão. No entanto, o homem não para de observá-las para conhecê-las e desvendar os mistérios que o cosmos esconde. Nessa obsessão pela descoberta, uma equipe de cientistas conseguiu fotografar uma galáxia capaz de formar estrelas massivas gigantes que são realmente brilhantes e quentes.

Foram usadas duas ferramentas do Telescópio Espacial James Webb para encontrar esta região no Universo: o NIRCam (Câmera de infravermelho próximo) e o MIRI (Instrumento de infravermelho médio). Os cientistas afirmam ter detectado cerca de 200 estrelas massivas gigantes, extremamente quentes e brilhantes.

A região estelar em questão é a galáxia NGC 604, localizada na galáxia Triângulo, a uma distância de 2,73 milhões de anos-luz. "Nestas imagens, bolhas cavernosas e filamentos de gás estendidos desenham um tapete do nascimento de estrelas mais detalhado e completo do que o visto no passado", afirmaram da NASA em um comunicado oficial em seu site.

As estrelas que nascem nesta galáxia são do tipo B e tipo O, uma classificação bastante rara de encontrar no Universo. Esses astros, em geral, são 100 vezes mais massivos do que o nosso Sol.

James Webb da NASA Região estelar: NGC 604

"A concentração dessas estrelas massivas, combinada com sua distância relativamente próxima, significa que NGC 604 oferece aos astrônomos a oportunidade de estudar esses objetos em um momento fascinante no início de suas vidas", revelou a NASA em seu relatório.

O mesmo relatório indica que a galáxia em si tem cerca de 3,5 milhões de anos de existência, mais jovem do que a Terra, para dar um exemplo. A NGC 604 tem um diâmetro de 1.300 anos-luz. Suas características mais notáveis são filamentos e grupos de emissão que aparecem em um vermelho brilhante e se estendem de áreas que parecem claras ou grandes bolhas na nebulosa, conforme mostra esta imagem da agência espacial.

Os traços em cor laranja brilhante na imagem de infravermelho próximo de Webb indicam a presença de moléculas baseadas em carbono conhecidas como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos ou PAH. Esse material desempenha um papel importante no meio interestelar e na formação de estrelas e planetas, mas sua origem é um mistério.