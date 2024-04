IA aponta os quatro tipos de alimentos que você deve evitar se tiver mais de 30 anos

A alimentação adequada é uma das melhores maneiras de ter uma vida longa e saudável. Comer bem e cuidar do seu corpo é o melhor que um ser humano pode fazer para evitar muitas doenças. Conforme crescemos, há vários alimentos que devemos reduzir ou evitar para manter a nossa forma física; a inteligência artificial nos ajuda a identificá-los.

Com base em uma análise do Infobae, recorremos ao Gemini para nos indicar os tipos de alimentos que pessoas com mais de 30 anos devem reduzir ou eliminar.

A inteligência artificial do Google baseia os resultados das recomendações na ampla quantidade de dados com os quais foi treinada, de estudos científicos que falam sobre os melhores métodos de alimentação.

Recomendados

E embora possa ser muito verdadeiro o que sugere a tecnologia, lembrem-se sempre de que, se estiverem passando por uma situação de saúde relacionada à nutrição, o melhor é procurar um profissional de saúde.

Dicas de inteligência artificial

O texto que compartilhamos abaixo foi fornecido pela IA da Gemini:

Alimentos processados: Estes alimentos costumam ser ricos em açúcares, gorduras não saudáveis e sal. Também podem conter ingredientes artificiais e conservantes que podem ser prejudiciais para a sua saúde.

Açúcares adicionados: Os açúcares adicionados são encontrados em muitos alimentos processados, assim como em bebidas açucaradas, doces e sobremesas. Consumir excesso de açúcar adicionado pode levar ao aumento de peso, obesidade e outros problemas de saúde.

Gorduras saturadas e trans: As gorduras saturadas são encontradas em alimentos de origem animal, como carne vermelha, aves e laticínios integrais. As gorduras trans são encontradas em alguns alimentos processados, como margarina, bolos e biscoitos. Consumir em excesso gorduras saturadas e trans pode aumentar o risco de doenças cardíacas.

Sódio: O sódio é encontrado no sal e em muitos alimentos processados. Consumir muito sódio pode levar à pressão arterial alta e outros problemas de saúde.