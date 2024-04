Histórico: um astronauta não americano pisará na Lua pela primeira vez na história

Na história de a exploração espacial até agora, apenas astronautas dos Estados Unidos conseguiram a proeza de pisar a Lua. No entanto, outros países também alcançaram marcos importantes nesse aspecto, principalmente durante a época da Guerra Fria.

Por exemplo, Alexei Leonov (União Soviética) foi o primeiro ser humano a realizar uma caminhada espacial em 1965, enquanto Valentina Tereshkova (União Soviética) se tornou a primeira mulher no espaço em 1963. Mais recentemente, Jing Haipeng (China) foi o primeiro astronauta chinês a realizar uma caminhada espacial em 2008.

Um marco histórico para o Japão e a exploração espacial

Agora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciaram um acordo histórico que fará com que um astronauta japonês seja o primeiro humano não americano a pisar na Lua.

Este marco será alcançado em uma futura missão Artemis, um programa espacial da NASA com o objetivo de levar o ser humano de volta à Lua.

O primeiro-ministro Kishida mencionou que este acordo é um sonho tornado realidade para o Japão, que tem trabalhado durante anos para se tornar numa potência espacial líder. A participação de um astronauta japonês na missão Artemis marca um passo crucial neste caminho.

Alguns celebram, outros nem tanto

Embora o acordo entre os Estados Unidos e o Japão seja um marco emocionante, gera sentimentos contraditórios na Europa.

Apesar de a Agência Espacial Europeia (ESA) ter contribuído significativamente para o programa Artemis, fornecendo os módulos de serviço da nave espacial Orion, as vagas europeias nas missões Artemis IV e V não incluem um pouso na lua.

De qualquer forma, o mais importante do acordo entre os Estados Unidos e o Japão é que abre as portas para uma maior cooperação internacional na exploração espacial. Nesse sentido, essa colaboração será fundamental para alcançar objetivos ambiciosos como a construção de uma base lunar permanente e a exploração de Marte.

No final do dia, a participação de diversos países em projetos como Artemis é crucial para alcançar avanços significativos. Apenas a colaboração internacional permitirá alcançar novos horizontes e descobrir os mistérios do universo.