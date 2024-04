Duas naves espaciais ao redor da Lua se cruzaram e o registro ficou para a posteridade

Atualmente, há cerca de 200 objetos artificiais em órbita ao redor da Lua, incluindo espaçonaves ativas, satélites e detritos espaciais. A maioria desses objetos está em órbitas baixas, a altitudes entre 100 e 2.000 quilômetros.

Portanto, em geral, a possibilidade de duas naves espaciais lunares se encontrarem é baixa, mas não nula. Além disso, à medida que o número de naves espaciais em órbita lunar aumentar, a probabilidade de colisões também aumentará.

No entanto, este evento incomum ocorreu. O Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO) da NASA capturou uma série de imagens do Orbitador Lunar Pathfinder da Coreia (KPLO), também conhecido como Danuri, com o pano de fundo dos crateras lunares.

As duas naves espaciais se cruzaram entre 5 e 6 de março, viajando em órbitas quase paralelas ao redor da Lua. A câmera de ângulo estreito do LRO tirou uma série de fotografias de Danuri durante três órbitas, quando as naves espaciais estavam perto o suficiente para que o orbitador coreano aparecesse como um ponto borrado.

Foto do encontro I NASA/Goddard/Arizona State University

Na primeira imagem, Danuri aparece como uma mancha escura no terço inferior. O orbitador lunar está um pouco borrado, então é necessário aguçar a visão para encontrá-lo.

No momento em que a foto foi tirada, o Danuri estava orbitando a 8 quilômetros abaixo da órbita do LRO, enquanto o LRO estava a cerca de 80 quilômetros acima da superfície da Lua, de acordo com a NASA. Em perspectiva, essa imagem cobre uma área de aproximadamente 3 quilômetros de largura.

À medida que as naves espaciais passavam rapidamente uma pela outra, suas velocidades relativas eram de aproximadamente 11.500 quilômetros por hora. Devido a essas velocidades, Danuri parece esmagado nas fotos.

Embora o tempo de exposição da câmera do LRO tenha sido de apenas 0,338 milissegundos, a espaçonave Danuri ainda se esticou cerca de 10 vezes o seu tamanho, borrando o quadro na direção oposta ao seu movimento.

Un par de naves espaciales lunares se cruzaron mientras viajaban en órbitas casi paralelas. I NASA/Goddard/Arizona State University

Na segunda imagem, o LRO se aproximou um pouco mais do Danuri, a uma distância de aproximadamente 2,5 milhas (4 quilômetros) da nave espacial e orientado a 25 graus em direção a ela. O orbitador Danuri pode ser visto no quadro branco destacado.

Em perspectiva, a grande cratera em forma de bacia na parte superior esquerda da imagem tem 12 quilômetros de largura.

Esta não é a primeira vez que as duas naves espaciais lunares tiveram uma sessão de fotos celestial. Cerca de um ano atrás, Danuri capturou uma imagem turva do LRO enquanto orbitava a Lua sobre a nave espacial da NASA. Agora, o LRO retribuiu o favor ao capturar fotos de Danuri.

O LRO é o paparazzi local da Lua, capturando fotografias de missões lunares como a Chandrayaan-3 da Índia, e outras que não tiveram tanto sucesso como o módulo de pouso Luna 25 da Rússia e o módulo de pouso japonês Hakuto-R M1.