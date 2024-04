Devemos ter um tratamento cordial com a inteligência artificial?

A relação entre humanos e máquinas tem evoluído constantemente ao longo da história. Desde as primeiras ferramentas simples até a inteligência artificial atual, as máquinas têm transformado a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos.

Atualmente, as máquinas e a tecnologia estão omnipresentes em nossas vidas. Elas nos ajudam a realizar tarefas cotidianas, nos informam e entretêm, e até mesmo podem tomar decisões por nós.

E precisamente, a inteligência artificial está impulsionando essa evolução, permitindo que as máquinas aprendam, se adaptem e se tornem cada vez mais sofisticadas.

Esta interação entre humanos e máquinas tem se tornado cada vez mais complexa na era digital, e um dos aspectos que gera debate é a necessidade de ser educado e cortês com os sistemas de IA.

Bons modos com a IA

A educação e boas maneiras são fundamentais para o sucesso nos relacionamentos interpessoais. A Real Academia Espanhola define "maneiras" como as ações externas de cada pessoa que a singularizam entre as demais, revelando sua boa ou má educação.

Na verdade, um relatório da revista US News & World Report revelou um preocupante declínio nas boas maneiras na última década, o que tem contribuído para um aumento da violência e da agressividade.

A educação em casa desempenha um papel crucial no desenvolvimento de indivíduos respeitosos e cordiais. Hilda Levy, psicóloga e autora do livro ‘Quero que me queiram’, destaca que as boas maneiras não apenas facilitam as relações sociais, mas também são essenciais no ambiente de trabalho.

Bernardo Stamateas, em seu livro ‘Eu posso me superar!’, destaca como um tratamento amigável pode abrir oportunidades profissionais inesperadas.

A irrupção da IA levantou a questão de se é necessário ser educado com os sistemas de IA. Alguns argumentam que a inteligência artificial não tem emoções nem percepções, portanto, a cortesia não faz sentido.

Nesse sentido, Enrique Dans, professor da IE Business School, apontou que a IA não tem capacidade para valorizar a gentileza ou a gratidão.

No entanto, outros consideram que a educação e boas maneiras são importantes mesmo ao interagir com a IA. A pesquisa de Byron Reeves e Clifford Nass sobre a "educação midiática" sugere que as pessoas tendem a interagir com a tecnologia como se esta tivesse qualidades humanas.

Num dos experimentos, os participantes avaliaram melhor um computador que os tinha "elogiado", apesar de estarem conscientes de que os elogios eram automáticos.

Esse comportamento sugere que a simulação de qualidades humanas pelos sistemas de IA pode influenciar na percepção de seu desempenho.

A antropomorfização da IA é um tema de debate, pois alguns consideram benéfico humanizar a tecnologia, enquanto outros acreditam ser importante reconhecer que a IA não é humana.

Um debate recente no Reddit sobre a necessidade de agradecer à IA gerou diferentes opiniões. Alguns usuários reconheceram que frequentemente agradecem às ferramentas de IA, mesmo que não estejam conscientes.

Este comportamento pode ser interpretado como um desejo de manter vivas as boas práticas e maneiras, ou como um sinal da crescente integração da IA na vida cotidiana.

A interação com a IA exige uma reavaliação das normas sociais. Embora a eficiência e a precisão sejam importantes, a educação e a boa educação podem contribuir para uma interação mais harmoniosa e respeitosa com a tecnologia.