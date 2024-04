Android é melhor que o iPhone 15 nestes 4 detalhes

Há coisas que o Android faz muito bem, tanto que francamente o iPhone 15 ou qualquer modelo anterior da Apple nos dá a sensação de que está um pouco atrás ou, pelo menos, com amplas áreas de oportunidade de melhoria uma vez que se teve a oportunidade de testar profundamente a robustez do software do Google e o hardware de outros fabricantes alheios a Tim Cook e companhia.

iPhone 15 APPLE (APPLE/Europa Press)

Embora a linha iPhone 15 da Apple tenha novos recursos muito atraentes e aguardados por seus consumidores há anos, como a Dynamic Island, sua porta USB-C e um zoom óptico melhorado após anos sem mexer no módulo da câmera traseira, a verdade é que os telefones Android ainda mantêm algumas vantagens importantes.

Aqui estão 4 áreas onde o Android supera o iPhone 15, com a garantia de que provavelmente serão abordadas em maior ou menor medida no novo modelo que será lançado em setembro de 2024.

Recomendados

O Android muitas vezes tem um zoom óptico superior

O iPhone 15 Pro Max orgulha-se de um zoom óptico de 5x, mas aí temos a Samsung que já nos oferece aumentos de 10x em nossas capturas com o Galaxy S23 Ultra. Essa maior capacidade de zoom permite capturar close-ups incríveis sem perder qualidade de imagem.

Embora o processamento de imagem da Apple seja espetacular e seu sensor de câmera ainda seja da Sony, garantindo ótimos retratos, a realidade é que no campo do zoom o Android tem uma grande vantagem.

O Android geralmente tem um carregamento mais rápido do que o iPhone 15

Android Realme 12 Pro+ 5G

Alguns modelos não tão recentes, como o OPPO Reno 10 ou o realme 14 Pro+ contam com uma bateria bastante potente que garante entre um a dois dias de uso antes de precisar de uma recarga, variando de acordo com nosso nível de atividades. Mas o mais impressionante é que esses modelos podem ser carregados até 100% em pouco mais de 40 minutos.

Apesar da incorporação do USB-C, as velocidades de carga do iPhone 15 continuam sendo baixas em comparação, e estamos falando de dispositivos de gama média-alta, não premium, onde as autonomias e tempos de carga podem ser ligeiramente melhores.

O Android tem um botão físico

É importante ressaltar que o novo botão de ação do iPhone 15 Pro é personalizável, o que é admirável e apreciado, mas na realidade só pode executar uma ação de cada vez. Como acontecia com os celulares da concorrência na década passada.

Enquanto os telefones Android, por outro lado, oferecem botões laterais multifuncionais que podem executar várias ações com apenas um duplo clique ou mantendo-os pressionados.

No Android, temos telas de 120Hz, independentemente da faixa de preço

Enquanto os modelos Pro do iPhone 15 finalmente possuem telas ProMotion a 120Hz em sua taxa de atualização, os modelos base ficaram com simples 60Hz. Em contraste, nos dispositivos Android, mesmo nos modelos de performance mediana mais acessíveis, é possível encontrar telas de pelo menos 90Hz.

Portanto, embora o iPhone 15 ofereça algumas novas características interessantes, o Android continua sendo uma alternativa atraente para aqueles que buscam a máxima inovação, versatilidade e valor pelo seu dinheiro sem ter que esperar muito tempo.

As telas mais rápidas, o carregamento mais rápido, as câmeras com zoom mais robusto são apenas algumas das razões pelas quais os telefones Android são algo como um avanço do que chegará ao iPhone mais tarde.

O consumidor tem a última palavra sobre sua decisão de compra e gostos.