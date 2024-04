A história do Rokr E1: você sabia que um fracasso inspirou Steve Jobs a criar o iPhone?

Quando falamos de figuras emblemáticas no mundo da tecnologia, uma das primeiras que nos vem à mente é Steve Jobs, co-fundador da Apple. Nascido em São Francisco, Califórnia, em 1955, o empresário começou cedo a mostrar um notável interesse por eletrônica e mecânica. Foi assim que em 1976 deu vida ao primeiro computador da Apple na garagem de sua família. Esse foi o início de uma longa carreira marcada por sucessos: o Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad. No entanto, também teve alguns contratempos ao longo do caminho. Um deles foi o Rokr E1.

Antes do lançamento do iPhone e da transformação bem-sucedida da telefonia móvel, Steve Jobs enfrentou um revés incomum com o Rokr E1, um dispositivo criado em colaboração com a Motorola em 2005.

O que é o Rokr E1?

Estamos falando de um telefone destinado a fundir a experiência musical do iTunes com a funcionalidade de um celular, e que acabou sendo uma lição para o futuro da Apple, marcando um antes e um depois em seu foco no design de smartphones.

Quando o Rokr E1 foi oficialmente apresentado, a ocasião foi marcada por problemas técnicos e limitações, sendo um momento constrangedor para Jobs e demonstrando as deficiências do dispositivo. Por exemplo, ele tinha capacidade para apenas 100 músicas e uma transferência de música do iTunes pouco prática, fazendo com que o Rokr E1 estivesse longe de ser o produto inovador que inicialmente imaginavam.

Motorola Rokr E1 | Wikimedia Commons

Mas longe de desencorajar a empresa, este contratempo atuou como catalisador no desenvolvimento de um dispositivo próprio que não dependesse de parcerias externas, como aconteceu com a Apple e a Motorola.

Assim, não se passaram dois anos desde o fiasco do Rokr E1 e Jobs já tinha um trunfo na manga. A Apple apresentou o primeiro iPhone em janeiro de 2007, um dispositivo inovador que conseguiu redefinir os padrões da indústria integrando as funções de um telefone, iPod e navegador de internet em um único dispositivo funcional.