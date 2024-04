A BlackBerry não desapareceu: agora está focada no desenvolvimento de software para robótica

A era BlackBerry sempre fará parte da história da revolução dos smartphones no mundo. A empresa canadense dominou o mercado de celulares há uma década, exatamente no momento anterior à explosão do iPhone e dos demais smartphones com tela sensível ao toque. Agora que não existem mais dispositivos dessa marca, muitos podem pensar que desapareceram, mas não. Eles ainda estão no mundo da tecnologia e em coisas muito mais profundas do que as demais empresas de telefonia.

De acordo com uma revisão do The Robot Report, a BlackBerry agora está focada no desenvolvimento de software sofisticado. Eles recentemente firmaram uma parceria com a Advanced Micro Devices Inc, mais conhecida por suas siglas, AMD, para trabalhar em um sistema de última geração para a robótica.

O meio citado informa que o trabalho da BlackBerry será específico: a AMD os uniu a um projeto no qual planejam desenvolver uma plataforma que seja amigável para um sistema em módulos (SOM), que oferece desempenho, confiabilidade e escalabilidade aprimorados em dispositivos robóticos de atendimento médico industrial.

A AMD aproveita o conhecimento da BlackBerry em sistemas QNX. “Com a plataforma de desenvolvimento de software QNX, os clientes podem iniciar o desenvolvimento rapidamente no kit de início AMD Kria KR260 e escalar sem problemas para outras plataformas AMD de maior desempenho à medida que suas necessidades evoluem”, disse Chetan Khona, diretor sênior de indústria, visão, saúde e mercados de ciências na AMD, na convenção Embedded World desta semana.

"A combinação das principais fortalezas da indústria da AMD e da QNX proporcionará uma plataforma base que abre novas portas para a inovação e leva o futuro da tecnologia robótica muito além das limitações experimentadas até agora", acrescentou.

"Uma solução integrada da BlackBerry QNX através da nossa colaboração com a AMD fornecerá uma base integrada de software e hardware que oferecerá desempenho em tempo real, baixa latência e determinismo para garantir que as tarefas robóticas críticas sejam executadas com o mesmo nível de precisão e capacidade de resposta o tempo todo", disse o representante da BlackBerry, Grant Courville, vice-presidente de produto e estratégia da empresa canadense.