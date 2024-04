The Line: O projeto faraônico da Arábia Saudita está atrasando?

The Line, o ambicioso projeto de uma cidade linear de 170 quilômetros na Arábia Saudita, tem gerado surpresa e interesse em nível mundial. Trata-se de uma iniciativa distópica que buscava abrigar 1,5 milhões de pessoas em um ambiente urbano completamente novo e tecnologicamente avançado.

No entanto, relatórios recentes da Bloomberg apontam para uma possível redução das expectativas por parte dos investidores. As fontes consultadas pelo meio de comunicação americano indicam que a população-alvo para 2030 foi reduzida de 1,5 milhões para apenas 300.000 pessoas.

De 170 a 2,7 quilômetros

No que diz respeito à construção, esperava-se que até 2030 fossem concluídos 170 quilômetros do projeto, mas as novas estimativas apontam apenas 2,7 quilômetros. Isso levou o principal contratante da obra a dispensar uma parte importante de seus trabalhadores.

Recomendados

As razões por trás desse corte de expectativas podem estar relacionadas com o desempenho financeiro ruim do Fundo Soberano da Arábia Saudita nos últimos meses. Sua cotação caiu cerca de 75%, o que poderia afetar o financiamento de The Line e de outros projetos faraônicos da NEOM, como Siranna, Aquellum, Epicon e Mukaabo.

Até agora, o único projeto da NEOM que foi concretizado é o Helios, um parque energético para a produção de hidrogênio verde. Este projeto envolveu um investimento de 8 bilhões de dólares e permite à Arábia Saudita manter sua posição como fornecedora de energia, ao mesmo tempo que diversifica sua economia e reduz sua dependência do petróleo.

O futuro de The Line e de outros projetos da NEOM é incerto

Os cortes nos investimentos e a desaceleração na construção são sinais preocupantes. Será preciso esperar para ver se o projeto se recupera ou se se torna um novo caso de megalomania faraônica frustrada.

Num contexto de crescente interesse pela sustentabilidade e responsabilidade ambiental, projetos como The Line geram controvérsia. Suas dimensões descomunais, seu alto custo e seu impacto ambiental são aspectos que não podem ser ignorados.

O debate está aberto. A decisão final sobre o futuro de The Line e de outros projetos semelhantes estará nas mãos das autoridades da Arábia Saudita e dos investidores que os financiam.