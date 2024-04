Starfish Neuroscience é o novo chip cerebral do fundador da Steam

A história de hoje é um pouco estranha. A foto que vemos acima pertence a Gabe Newell, fundador da Steam e que acaba de apresentar seu novo projeto focado no desenvolvimento de chips cerebrais: Starfish Neuroscience. Trata-se de uma empresa ambiciosa quase futurista que visa competir diretamente contra Neuralink e Elon Musk em um território que parece cada vez mais saturado.

No entanto, aqueles que conhecem o Gabe dos bons e velhos tempos de glória da sua plataforma de videogames lembrarão que o rapaz era bastante robusto. Assim, grande parte das manchetes na comunidade gamer sobre o assunto têm se concentrado principalmente em sua significativa perda de peso.

Synchron Starfish

Mas na verdade estamos diante de uma reviravolta inesperada no setor. Recentemente vimos como a Synchron, uma empresa com uma tecnologia muito menos invasiva e mais consistente do que a de Elon Musk com a Neuralink, mostrou todos os avanços para sua próxima fase de ensaios clínicos que parecem mais promissores.

Recomendados

Starfish Neuroscience e seu implante cerebral

Tudo começou no The Verge, com uma postagem dentro da própria comunidade onde foram compartilhadas fotografias do protótipo do chip, mas também um retrato retirado do próprio site corporativo da empresa depois de terem atualizado profundamente cada seção da página, onde se vê um Gabe Newell que perdeu bastante peso.

Embora sua notável mudança física tenha chamado muita atenção, é um fato que seu projeto com a Starfish Neuroscience é ainda mais impactante: o desenvolvimento de interfaces neurais com chips do tamanho de uma unha:

Starfish | Gabe Newell

Newell é tecnicamente também cofundador da Starfish, assim como foi da Valve, mas aqui sua nova empresa se dedica ao desenvolvimento de soluções cérebro-computador, focadas na criação de implantes unidimensionais "mínimamente invasivos".

Estes chips seriam focados em funções de neuromodulação e registro neuronal, buscando melhorar a interação humana utilizando tecnologia de estimulação magnética transcraniana (TMS) avançada.

Elon Musk não deve se preocupar por enquanto

Embora Newell tenha manifestado seu interesse por esse tipo de projetos há alguns anos, a realidade é que o Starfish está em uma fase muito inicial de crescimento, tanto que acabaram de atualizar seu site. Portanto, podemos afirmar que, por enquanto, a Neuralink e Elon Musk não têm uma concorrência muito séria.

O que é inegável é que esta nova aventura de Newell abre um mundo de possibilidades no campo das interfaces neurais. Tudo dependerá de como avançarem com seus ensaios.