Spotify segue os passos do ChatGPT e permite que você crie listas de reprodução com Inteligência Artificial

Hoje em dia, o Spotify continua a ser a plataforma de música por streaming mais popular do planeta, e isso em grande parte se deve ao fato de saberem manter-se como um aplicativo que segue sempre as últimas tendências. Assim, era apenas uma questão de tempo até se juntarem à Google, OpenAI e outras empresas com sua própria alternativa baseada no uso de sistemas de Inteligência Artificial, no estilo do ChatGPT. Esta é a AI Playlist.

Os principais chatbots de IA como Gemini ou até Copilot da Microsoft baseiam sua operação na redação de simples prompts ou instruções de texto. O usuário pede exatamente o que precisa do sistema para gerar a partir disso uma resposta, geralmente em formato de texto.

Embora, no caso de plataformas como Midjourney ou DALL-E, o que obtemos é uma imagem. Agora, com AI Playlist do Spotify, um novo elemento é adicionado à equação, com a integração de uma Inteligência Artificial que pode nos fornecer música através de listas de reprodução para cenários específicos delimitados no prompt.

Recomendados

Como é que isto funciona e quão diferente é do ChatGPT? Hoje, abordaremos todos os princípios básicos sobre esta nova e muito atraente função que promete manter-nos ligados ao serviço de streaming com música personalizada.

A Playlist de IA quase eleva o Spotify ao nível do ChatGPT

O Spotify apresentou em seu blog oficial uma nova função impulsionada pela Inteligência Artificial, chamada AI Playlist, que permite criar uma lista de reprodução personalizada com apenas uma instrução de texto. Esqueça ter que gastar horas procurando a música ideal para cada momento, agora tudo o que você precisa fazer é escrever um prompt e pronto.

Mas é importante detalhar algo: a AI Playlist no momento está disponível apenas em sua versão beta para assinantes Premium no Reino Unido e Austrália, então todos os outros clientes terão que esperar até que essa função seja lançada para seus territórios.

Esta função incrível permite que você indique à Inteligência Artificial do Spotify exatamente que tipo de música está procurando, não apenas por gênero ou artista, mas por uma ampla gama de variáveis, tantas quantas sua própria imaginação permitir. Você pode ser tão específico quanto com o prompt "música relaxante para me ajudar durante a temporada depressiva" ou "uma playlist assustadora para ler romances de Stephen King".

Imagen: Spotify | Como si fuera ChatGPT, Spotify integra una nueva función de IA que permite armar listas de reproducción mediante prompts de texto.

As possibilidades são infinitas. Você pode solicitar uma lista de reprodução inspirada em lugares, animais, atividades, personagens de filmes, cores, emojis, frases, temas, praticamente qualquer coisa. As únicas restrições são que, por enquanto, não são permitidos pedidos relacionados a marcas, eventos atuais, palavrões ou "descrições não musicais".

Além disso, tudo é válido e o IA do Spotify selecionará músicas de uma variedade de gêneros, décadas e artistas, levando em consideração o algoritmo base e as preferências musicais do próprio usuário para criar uma lista de reprodução única.

Como usar a Playlist de IA do Spotify quando estiver disponível no meu país

Ai Playlist SPOTIFY (SPOTIFY/Europa Press)

Para criar uma lista de reprodução usando a AI, vá para o aplicativo móvel do Spotify e selecione a seção “Sua Biblioteca” no canto inferior direito da tela. Em Sua Biblioteca, toque no botão “+” no canto superior direito do aplicativo e selecione Lista de Reprodução AI.

Selecione uma das sugestões de indicações ou escreva a sua própria. O importante aqui é ser tão criativo e específico sem violar os parâmetros de restrições impostos pelo aplicativo. Depois de admitir o prompt, a IA do aplicativo irá gerar a lista de reprodução personalizada para nós.

A partir da lista gerada, é possível editar a ordem das músicas ou removê-las completamente. No entanto, é claro que será necessário esperar um pouco para usar tudo isso na América Latina.