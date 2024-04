O dispositivo mais fácil de hackear em sua casa pode ser aquele que você nem usa mais

Qual é o aparelho conectado à rede mais fácil de hackear em minha casa? Talvez seja uma pergunta que não nos façamos com frequência. Mas basta parar um pouco para analisar a situação e perceber que, na verdade, em nossas casas neste estágio do século XXI, já contamos com uma infinidade de aparelhos conectados à internet: a Smart TV, o smartphone, o PC, o PlayStation 5 e assim por diante.

Recentemente, os colegas do Business Insider publicaram um artigo inquietante e extenso onde abordam as 7 tecnologias modernas com as quais os criminosos digitais costumam comprometer os sistemas de dispositivos e produtos conectados à rede hoje em dia, podendo representar um perigo para os usuários inofensivos alheios a esse mundo.

A partir daí, os amigos da Computer Hoy publicaram um ensaio curioso que nos estimulou a falar sobre um perigo que ainda está presente na maioria das casas, mas que talvez tenhamos ignorado. Trata-se de um dispositivo que poderia colocar em risco a integridade de toda a nossa privacidade, ou não.

A impressora: o inimigo silencioso em uma casa conectada que pode ser hackeado

Crime Muito vulnerável

Embora possa parecer inofensiva, uma impressora pode ser o dispositivo mais fácil de hackear em uma casa. De fato, de acordo com um estudo da LMG Security, publicado exatamente há um ano em 2023, revela que em média 70% das impressoras são vulneráveis a ataques.

A cifra tão alta é quase imperdoável, mas há muitos fatores que a promovem. Começando pelo fato de que quase ninguém imprime, pelo menos não como antes, então é comum que os usuários não busquem as atualizações de segurança mais básicas.

A isso se somam outros detalhes, como o fato de que a maioria das impressoras conectadas à rede vêm com nomes de usuário e senhas padrão que são fáceis de adivinhar. Se essa informação não for alterada, os hackers podem acessar facilmente a impressora e a rede à qual está conectada.

O problema piora quando se trata de impressoras conectadas ao Wi-Fi, pois a interceptação da conexão é mais fácil devido à ausência comum de protocolos de segurança nesse tipo de conexão.

O que pode ser roubado ao hackear uma impressora

Hacker Fique atento

Ao hackear este dispositivo, é possível roubar dados confidenciais, desde documentos na fila de impressão até digitalizações ou arquivos armazenados na memória do próprio aparelho.

Normalmente, em qualquer lar, o que é impresso em papel é informação pessoal, financeira ou comercial. Portanto, pode ser considerado algo delicado, mas esse não é o único perigo.

Os hackers também podem usá-lo como um canal para infectar uma rede com malware ou até mesmo realizar ataques de negação de serviço (DoS) nos casos mais extremos.

Assim, a recomendação principal é manter o firmware atualizado e evitar usar a conexão Wi-Fi sempre que possível. Apenas por cabo.