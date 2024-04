Galaxia M82: descoberta impressionante do Telescópio Espacial James Webb

Uma equipe de astrônomos liderada por Rodrigo Herrera-Camus e Vicente Villanueva da Universidade de Concepción e do Centro de Astrofísica e Tecnologias Afins (CATA) no Chile, decidiu utilizar o telescópio James Webb da NASA para seus estudos compartilhados em uma publicação recente no The Astrophysical Journal.

O resultado? Descobriram uma formação explosiva de novas estrelas na galáxia Messier 82 (M82). Esta galáxia, localizada na constelação da Ursa Maior a 12 milhões de anos-luz de distância, é conhecida por sua extraordinária taxa de formação estelar, dez vezes maior do que a da nossa Via Láctea.

Desta forma, a pesquisa revela como as supernovas no núcleo de M82 expulsam gás e poeira a velocidades impressionantes, um processo que pode mudar nossa compreensão sobre como as galáxias evoluem, além de explicar a formação de aglomerados estelares jovens e sua capacidade de gerar tais fenômenos.

Como conseguiram isso?

O telescópio James Webb possui uma câmera infravermelha, o que permitiu identificar concentrações de ferro - possivelmente restos de supernovas - e manchas que indicam a presença de hidrogênio molecular, iluminado por estrelas jovens próximas. Esse nível de detalhe - até então inacessível - reforça o poder do Webb para capturar imagens de estrelas individuais ou aglomerados estelares dentro de galáxias distantes.

Além disso, a colaboração internacional, liderada por Alberto Bolatto da Universidade de Maryland, concentrou-se em M82 devido à sua intensa atividade de formação estelar e que já havia sido observada pelos telescópios Spitzer e Hubble.

No entanto, dentro do alcance da descoberta está o poder aprofundar como os ventos galácticos contribuem para a formação estelar, que, de acordo com Herrera-Camus, é fundamental para a criação de novas estrelas.

"Se este material já não estiver presente no disco, a galáxia deixará de formar novas estrelas e entrará em uma fase de evolução muito lenta. Isso é o que conhecemos como a morte de uma galáxia", afirmou o pesquisador conforme relatado por um meio local.