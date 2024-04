Esta é a nova ferramenta do Google para criar vídeos com inteligência artificial

Nos últimos anos, o Google intensificou o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial (IA). A empresa tem utilizado a IA em produtos como o Google Photos para organizar e etiquetar automaticamente imagens, e no Google Translate para fornecer traduções mais precisas e contextuais.

Outro projeto relevante é o DeepMind, adquirido pelo Google em 2014, que tem se concentrado em pesquisa de ponta em áreas como aprendizado profundo e IA geral. Após um 2023 desafiador com projetos como o Google Bard, a empresa parece estar pronta para um contra-ataque em 2024, liderado por sua nova plataforma de IA: Gemini.

Gemini será a base de todos os produtos do Google a partir de agora, incluindo aqueles para o mercado empresarial e o Google Workspace. O Google anunciou uma série de novidades para os usuários dessas contas especiais, muitas das quais são impulsionadas por IA.

A empresa implementou IA em todas as aplicações e serviços que oferece a empresas e usuários profissionais. Essa tecnologia também será a base de novos aplicativos, como o inovador Google Vids.

Google Vids: Edição de vídeo colaborativa com IA

O Google Vids não é a resposta do Google para Sora, a IA capaz de criar vídeos. Em vez disso, o Google tem se concentrado na criação e edição de vídeos de forma colaborativa em grupos de trabalho.

A ideia é que o Google Vids ocupe o mesmo lugar que o Google Docs, Sheets e Slides. É um aplicativo que pode mudar a forma como trabalhamos, assim como fizeram os aplicativos mencionados anteriormente. Vids não precisa ser instalado no computador, pois é acessível através da web e de aplicativos móveis.

A principal função do Google Vids é a criação de vídeos em um ambiente empresarial. Seja para criar vídeos de boas-vindas para novos funcionários ou para apresentar as vantagens de uma oferta a um cliente, o Google Vids pode criar vídeos do zero.

Mais do que um aplicativo, o Google Vids é um assistente de vídeo. Este assistente nos ajuda na escrita, produção e edição do vídeo.

Google Vids é capaz de:

Criar um storyboard que o usuário pode facilmente editar e alterar o estilo.

Incluir uma voz off, seja escolhendo uma das predefinidas ou gravando a do usuário.

Ser colaborativa com outros usuários. Os projetos podem ser compartilhados diretamente do navegador e sem a necessidade de instalar nada.

Mais IA no trabalho

Junto com o Vids, o Google apresentou outras novidades baseadas em IA nos diversos aplicativos de produtividade que oferece no Google Workspace. Duas das mais interessantes para o Google Chat e Google Meet são:

“Tomar notas por mim” : Permite focar na reunião enquanto a IA escreve os detalhes mais importantes em um documento.

: Permite focar na reunião enquanto a IA escreve os detalhes mais importantes em um documento. “Traduza para mim”: Detecta e traduz legendas em reuniões do Meet.

O Google Chat também oferecerá:

Tradução automática de mensagens.

Resumos de conversas.

Essas funcionalidades não estão incluídas na assinatura atual e requerem um complemento de 10 dólares por mês por usuário para serem utilizadas em reuniões e mensagens.

Outras funções de IA relacionadas ao trabalho estão no Gmail:

“ “Ajuda-me a escrever”: Cria e-mails por entrada de voz.

“Ajuda-me a escrever”: Cria e-mails por entrada de voz. Transforme ideias em um e-mail completo com apenas um clique.

O Google Sheets recebe uma nova função de tabelas:

Permite organizar nossos dados e alterar seu design através de modelos.

Google Chat:

Expanda a capacidade de seus espaços para 500.000 membros.

Oferece interoperabilidade com Slack e Microsoft Teams.

Cibersegurança com IA

A cibersegurança é ainda mais importante no setor empresarial. O Google afirma que a IA também pode ajudar a combater vazamentos de dados, que aumentaram em 20% no ano passado.

Usando modelos linguísticos, o Gmail agora bloqueia 20% a mais de spam e avalia 1.000 vezes mais spam reportado pelos usuários.

O novo complemento de segurança de IA custa 10 dólares por usuário e por mês adicionais. Ele permite que as empresas classifiquem e protejam automaticamente seus arquivos confidenciais no Google Drive. Para isso, são utilizados modelos de IA que preservam a privacidade, treinados com dados exclusivos da empresa.

Resumindo, o Google está investindo pesadamente em IA em 2024. A empresa espera que essa tecnologia ajude a melhorar a produtividade, a colaboração e a segurança no ambiente empresarial.

As novas ferramentas de IA do Google Workspace são um exemplo do potencial desta tecnologia para transformar a forma como trabalhamos.