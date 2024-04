Elon Musk está assustado com o avanço da inteligência artificial: “em um ano superará qualquer humano”

O avanço vertiginoso da inteligência artificial faz com que muitos tenham mais perguntas do que respostas. Elon Musk é um dos muitos especialistas que instam para que esses avanços tecnológicos sejam regulados pelo governo, observando com muito cuidado cada passo dado.

Qualquer um poderia dizer que ele está fazendo isso como retaliação por não fazer parte de iniciativas de inteligência artificial, como a OpenAI, da qual ele saiu antes de explodir. Mas ao ver que Sam Altman, criador do ChatGPT, tem uma mochila para desativar esses mecanismos caso saiam do controle, fica claro que algo pode dar errado.

No final de 2023, Elon Musk havia dito que a inteligência artificial poderia se transformar em uma superinteligência superior aos humanos em cerca de 5 anos. A todos nós pareceu muito pouco tempo e os alarmes dos especialistas foram acionados.

No entanto, o mesmo CEO da X, SpaceX e Tesla Motors, agora muda o discurso e diz que uma IA superará a capacidade de qualquer pessoa em um ano.

De acordo com uma resenha do 20Bits, Elon Musk fez essas declarações em uma entrevista com Nicolai Tangen, CEO da Norges Bank Investment Management.

“Vamos ter uma IA que será mais inteligente do que qualquer ser humano, provavelmente, até o final do próximo ano. Quando você combina o hardware disponível com todos os avanços no software e olha para essa curva, parece loucura”, disse o magnata sul-africano.

Em matéria de segurança, Elon Musk diz que a inteligência artificial "é algo com o qual devemos nos preocupar bastante. Acredito que devemos regular a segurança da IA. O desafio aqui é que a regulamentação tende a ser estabelecida como reação a quando algo ruim acontece".

Elon Musk mantém sua teoria de que a inteligência artificial superará os humanos dentro de cinco anos. Ele diz que em um ano a IA será mais inteligente do que qualquer pessoa, mas controlável.

Mas até o final desta mesma década, essa tecnologia escapará de qualquer controle humano que tentarem estabelecer sobre ela.