Como é medido o peso dos astronautas no espaço?

Bruce McCandless caminhando no espaço NASA (Sebastian Carrasco)

Pesar os astronautas que estão no espaço é complexo. As pessoas que viajam para a Estação Espacial Internacional da NASA (ISS) estão sujeitas à microgravidade, e dentro da nave espacial não há uma sala que reverta essa situação.

Como eles fazem então? É necessário sempre monitorar o peso dos astronautas. Primeiramente, para preservar a saúde dos cientistas que viajam para o espaço. E em segundo lugar, para observar, anotar e analisar os efeitos dos ambientes extraterrestres nos humanos.

É por isso que os cientistas criaram um método bastante inovador para registrar o peso dos astronautas enquanto estão dentro da Estação Espacial Internacional.

Um vídeo publicado pela equipe da Astrorural mostra o cosmonauta Oleg Artemiev usando o aparelho para pesar os astronautas dentro da ISS. O dispositivo em si é capaz de medir o peso através da massa.

A máquina tem a capacidade de medir "o número de oscilações que cada humano produz de forma única, e também o seu período. Dessa forma, e utilizando uma constante de elasticidade conhecida da mola interna, é possível determinar a massa do indivíduo", explica Astrorural.

"Manter um controle de peso é especialmente importante no espaço, uma vez que a falta de gravidade, juntamente com o livre movimento dos fluidos dentro do corpo, potencializa a perda de massa muscular, o que pode ser fatal uma vez de volta à Terra", detalharam.

A Estação Espacial Internacional registou alguns meses movimentados neste início de 2024. Astronautas e cosmonautas foram e voltaram, para manter ativa a pesquisa e exploração do cosmos a partir da órbita da Terra.

Esse tipo de experimento sobre o peso das pessoas que viajam para o espaço é um dos avanços que contribuem para a realização de viagens tripuladas à Lua e, possivelmente, a Marte.