Amasia, um supercontinente de extensões impressionantes

A história da Terra distribui a superfície de suas terras de forma variável. Os continentes, como os conhecemos atualmente, não eram assim nos primórdios ou meados do nosso planeta, que já tem 4,5 bilhões de anos. E também não permanecerão dessa forma pelo resto de nossas vidas. Um estudo científico modela os movimentos das placas tectônicas e encontra o nascimento de um novo supercontinente que já tem nome: Amasia.

Quando veremos isso? Daqui a muito tempo. Nós, que estamos lendo isso, não poderemos desfrutar dessa nova distribuição dos continentes. No entanto, a ciência deixa o trabalho pronto para os humanos do futuro, para que entendam como era a Terra antes e como ela se tornou o que estão vivendo.

Há mais de 2 bilhões de anos, existia uma única massa de terra, Nuna. Com o passar do tempo, ela foi se separando aos poucos, dando origem a Rodínia. Pangeia se formou há 335 milhões de anos, começando a se fragmentar há cerca de 175 milhões de anos.

Dessa divisão surgiram Gondwana, a oeste, e Laurasia, ao norte, separados pelo mar de Tetis. Com o deslocamento mais recente, originou-se o que hoje conhecemos como América (norte e sul, separadas artificialmente pelo Canal do Panamá), Eurásia (Europa e Ásia) e África (embora muitos unam africanos com europeus e asiáticos, já que a única separação existente é a artificial do Canal de Suez), além das ilhas que compõem Oceania, juntamente com a Antártida.

Outras formações Como foi o processo

Quando Amasia nascerá?

Cientistas e especialistas das universidades de Curtin, Austrália, e Pequim realizaram um modelo baseado nos movimentos atuais das placas tectônicas para determinar como está evoluindo a distribuição da superfície sólida do planeta.

De acordo com a resenha É de ciência, a previsão é que o Oceano Pacífico começará a se fechar, até desaparecer completamente. Isso reduzirá a quantidade de água em nosso mundo? De forma alguma, simplesmente mudará a distribuição, já que os continentes separados por esses mares se unirão, dando origem a Amasia.

"O nosso resultado mostra que, com o arrefecimento secular do manto da Terra, a força geral dos oceanos torna-se mais fraca, e o Oceano Pacífico irá diminuir o suficiente para se tornar um oceano mais pequeno do que os oceanos Atlântico e Índico em expansão", disse o principal autor do estudo, Chuan Huang, do Grupo de Pesquisa em Dinâmica da Terra da Curtin e da Escola de Ciências Planetárias e Terrestres.

Amasia Supercontinente vindouro

Usando um modelo geodinâmico 4D, determinaram que Amasia se formará dentro de 200 milhões de anos, sugerindo que o Oceano Pacífico se fechará, com a América e a Ásia se fundindo em um único continente.

“Os pesquisadores também esperam que a Austrália desempenhe um papel neste importante evento terrestre. Primeiro colidindo com a Ásia e depois conectando a América e a Ásia, uma vez que o Oceano Pacífico se feche.”