A Neuralink têm concorrência: conheça a Synchron e seu implante cerebral menos invasivo

Uma empresa de neurotecnologia emergente que competirá diretamente com a Neuralink de Musk, preparam um novo projeto para realizar ensaios clínicos em larga escala de seu peculiar implante cerebral, que difere um pouco do recentemente colocado pela empresa do magnata que também é dono da SpaceX e da Tesla Motors.

Elon Musk | Neuralink

Este dispositivo da Synchron em si tem como objetivo ajudar pessoas com paralisia a escrever em um computador usando apenas seus pensamentos. Algo muito semelhante ao que já vimos algumas semanas atrás. Embora os objetivos finais, metodologias e tecnologias aplicadas aqui sejam um pouco diferentes. O suficiente para deixar seus concorrentes inquietos no mercado.

Synchron vai contra a Neuralink

O ensaio, de acordo com um relatório do site europeu Profit.ro, espera recrutar dezenas de participantes e começará nesta primeira etapa com um registro online para pacientes com deficiências motoras.

O interessante aqui é que eles não estão tão sozinhos como a Neuralink estava no início, pois a Synchron tem despertado o interesse de pelo menos 120 centros de ensaios clínicos para colaborar no estudo. Tudo por um motivo muito simples: esta empresa está mais avançada no processo de teste de seu implante cerebral.

Synchron | Eletrodo

Trata-se de uma peça curiosa de tecnologia, onde basta dar uma olhada para começar a suspeitar que Musk e Neuralink podem ter feito um trabalho apressado e quase primitivo com seu implante, que pelo menos funciona.

Synchron atende pacientes de todos os tipos

O ensaio do Synchron vai focar em pacientes com paralisia de diferentes causas, desde doenças neurodegenerativas como a esclerose lateral amiotrófica (ELA) até acidentes vasculares cerebrais ou até mesmo esclerose múltipla, o que amplia o espectro muito mais do que no caso da Neuralink.

Alguns centros de renome como o Mount Sinai em Nova York, a Universidade de Neurocirurgia de Buffalo e o Centro Médico da Universidade de Pittsburgh (UPMC) já estão colaborando de perto com esta nova empresa e o progresso de seus testes parece ser mais metódico e consistente do que o de Elon.

Um primeiro estudo já obteve resultados, com pacientes escrevendo em média 16 caracteres por minuto com a primeira geração do implante. Portanto, as expectativas são positivas.