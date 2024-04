Por que é que o AirPower nunca viu a luz do dia?

Ao longo de sua história, a Apple desenvolveu inúmeros produtos que nunca viram a luz do dia. Um dos exemplos mais destacados é o “Apple Macintosh Phone”, um projeto que começou na década de 1980, mas foi cancelado antes do lançamento devido a desafios técnicos e preocupações sobre a viabilidade do mercado.

Outro produto nunca lançado foi o “Macintosh Portable”, uma tentativa da Apple de criar um computador portátil na década de 1980. Embora o protótipo tenha sido desenvolvido e exibido publicamente, nunca foi lançado no mercado devido ao seu alto preço e à falta de características inovadoras em comparação com outros dispositivos portáteis da época.

Na verdade, a empresa sempre desenvolveu protótipos e conceitos que nunca se materializaram em produtos comerciais, como a "Apple Television", uma televisão com integração total do iOS e Siri, e a "Apple Watch Smart Band", uma pulseira inteligente para o Apple Watch que ofereceria recursos adicionais como medição de glicose no sangue e rastreamento do sono.

AirPower, o produto da Apple que poderia carregar três dispositivos simultaneamente e que nunca viu a luz do dia.

Seguindo esse caminho, a Apple tinha a ambição de revolucionar o carregamento sem fio com seu projeto AirPower, uma base de carregamento capaz de carregar três dispositivos simultaneamente sem a necessidade de se preocupar com seu alinhamento.

No entanto, após vários atrasos em seu lançamento, o projeto foi finalmente cancelado em março de 2019, decepcionando muitos usuários que aguardavam ansiosamente sua chegada ao mercado desde seu anúncio em setembro de 2017.

Pouco se sabia sobre o funcionamento real do AirPower além do que a Apple havia mostrado ao público. No entanto, recentemente, graças a um colecionador de protótipos da Apple, vazou um vídeo que oferece um vislumbre do que poderia ter sido o AirPower.

No vídeo compartilhado pelo usuário X chamado Apple Demo, é mostrado um protótipo funcional do AirPower carregando um Apple Watch Series 4.

O intrigante deste clipe é que, até então, só tínhamos visto o dispositivo carregar vários modelos de iPhone, já que o Apple Watch não é compatível com carregadores Qi, o que torna este protótipo ainda mais interessante.

Um dos motivos para o cancelamento do AirPower foi que não cumpria os padrões em relação ao aquecimento dos dispositivos. Na verdade, o dono do vídeo menciona que o Apple Watch Series 4, que também é um protótipo, costuma aquecer bastante durante o carregamento.

Se tivesse sido lançado, o AirPower teria oferecido uma solução de carregamento universal para muitos dispositivos da Apple, incluindo o Apple Watch, que atualmente não é compatível com carregadores Qi.

Embora a Apple tenha optado pelo MagSafe um ano após o cancelamento do AirPower, não se pode negar que este último teria sido um produto inovador e muito aguardado pelos usuários.