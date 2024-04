O WhatsApp recomenda excluir os contatos antigos e aqueles que não são mais utilizados

Acontece a todos nós termos números antigos, que já não utilizamos, na nossa lista de contactos. O WhatsApp recomenda fazer uma revisão ocasional para os eliminar, pois a tua segurança poderia estar exposta a certas vulnerabilidades de privacidade.

É normal que, à medida que mudamos de celulares, a migração dos contatos salvos na nuvem se transfira para os outros dispositivos. É assim que, do nada, aparecem contatos dos quais não temos ideia de onde vieram ou por que continuam na lista.

A primeira recomendação do WhatsApp para apagar esses números é que eles têm acesso às suas informações pessoais, como seu número, nome e foto de perfil.

Se você tomou a decisão de aplicar a função de que apenas seus contatos podem ver os dados do seu perfil, não adianta nada se continuar salvando o número de um encanador, eletricista, motorista ou qualquer pessoa que não faça parte do seu círculo próximo e apenas tenha prestado um serviço.

Uma boa técnica para detectar quais contatos indesejados você ainda mantém é publicar uma história e verificar quais contatos a viram. Assim, você perceberá quem está visualizando as informações que você posta em seu serviço de mensagens.

WhatsApp Segurança

Evite assédio no WhatsApp

De acordo com uma resenha do Infobae, apagar os contatos antigos do WhatsApp te protege do assédio cibernético, já que esses números podem ter mudado de dono e sempre há a possibilidade de que algum deles seja um ciberatacante.

Como poderiam perceber que tem os seus números? Numa mensagem em massa que enviar, poderia incluí-los por engano e assim ser detectado.

Também é importante para prevenir o spam, que se tornou tão recorrente nos últimos meses, com cadeias e cadeias de campanhas de phishing sendo executadas através do WhatsApp.

Finalmente, mas não menos importante, é sempre bom ter os contatos certos e necessários para ter uma agenda organizada no seu celular.