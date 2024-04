Estas são as ferramentas ocultas do Google Chrome que o ajudarão a ser mais produtivo

Lançado ao público em 2008, o navegador do Google se destaca entre as demais opções pela sua rapidez e eficiência. E é fato que o Chrome tem crescido constantemente ao longo dos anos, incorporando novas ferramentas e funções que facilitam a vida das pessoas, além de aprimorar sua interface para um uso muito mais minimalista e simples em comparação com seus primórdios. Nesse contexto, é provável que muitas dessas melhorias simplesmente passem despercebidas, mesmo usando o navegador todos os dias.

As suas funções adicionais têm um objetivo: ajudar a tornar a sua experiência muito mais produtiva e fácil, em diversos aspectos. Por isso, aqui vamos rever algumas das mais úteis e que estão disponíveis para o público em geral.

Como aproveitar ao máximo o Google Chrome?

Em termos de produtividade no trabalho, o Google Chrome oferece uma série de recursos que podem melhorar significativamente a eficiência das pessoas. Mas além de suas funções mais visíveis, como marcadores ou atalhos, este navegador esconde ferramentas avançadas que, uma vez ativadas, podem elevar a experiência a novos patamares.

Recomendados

1. Agrupamento de Abas: para organizar melhor o seu trabalho, você pode agrupar as abas por temas ou projetos. Para fazer isso é muito fácil, basta criar um grupo clicando com o botão direito em uma aba e selecionando “Adicionar aba a um novo grupo”, e colocar o nome que preferir. Depois, você pode continuar adicionando mais abas ao grupo da mesma maneira.

2. Recuperação de Abas Fechadas: quem nunca perdeu todo o seu trabalho por fechar acidentalmente uma aba? Pois o Chrome disse “não mais”. Se isso acontecer, basta acessar o menu suspenso no canto superior esquerdo e selecionar as abas agrupadas para que sejam restauradas.

3. Continuação da Sessão: se fechou o Chrome com vários projetos abertos, não se preocupe. Configure o Chrome para reabrir automaticamente todas as abas da sua última sessão sempre que iniciar o navegador, garantindo uma transição suave no seu trabalho.

4. Painel Lateral: talvez uma das funções mais confusas, mas dominá-la permitirá que você acesse seus marcadores, lista de leitura e histórico sem sair da página atual. Essa função simplifica a busca por informações adicionais e organiza melhor seus recursos com apenas um clique.

5. Bloqueio de abas no Modo Anônimo: para aqueles que valorizam sua privacidade, o Chrome oferece a opção de bloquear as abas no modo anônimo ao fechar o navegador, impedindo o acesso não autorizado ao seu histórico de navegação.

6. Modo de Economia de Memória: como o nome sugere, esta opção permite manter o seu navegador e PC funcionando sem problemas, mesmo com várias abas abertas. Basta ativar o modo de economia de memória nas configurações do Chrome para suspender as abas inativas e liberar recursos.

7. Compartilhar Páginas entre Dispositivos: por último, esta ferramenta facilita a continuidade da sua leitura ou pesquisa enviando páginas da web do seu computador para outros dispositivos com o Chrome. Para isso, utilize a função “Salvar e compartilhar” e assim poderá enviar links para seus dispositivos móveis, TV, ou o que preferir facilmente.

No entanto, essas ferramentas permitem que os usuários organizem suas sessões de navegação de forma muito mais eficaz, facilitando o acesso às informações de forma rápida. Além disso, a integração com os serviços do Google, como o Google Drive e o Gmail, permite uma sincronização e acesso suave a documentos e comunicações importantes. Não tenha medo do navegador e aproveite ao máximo com este guia.