Está quase! Elon Musk revela quando a inteligência artificial superará a humana

O magnata dono da Tesla e SpaceX, Elon Musk, fez declarações sobre o futuro da inteligência artificial (IA) que deixaram mais de uma pessoa perplexa. Ele indicou que os modelos de IA superarão a inteligência humana até o final de 2025.

Ele disse isso em um evento onde participou ao lado de Nicolai Tangen, CEO da Norges Bank Investment Management. Musk destacou o rápido avanço da IA, indicando que a quantidade de hardware dedicado à IA está se multiplicando exponencialmente a cada ano, ou a cada seis ou nove meses.

“Teremos uma IA que será mais inteligente do que qualquer ser humano, provavelmente até o final do próximo ano”. Além disso, antecipou que as capacidades dessa tecnologia superarão as de todos os indivíduos em um prazo de cinco anos.

De acordo com o portal de tecnologia Xataka, Elon Musk cometeu erros em várias ocasiões ao afirmar que a Tesla alcançaria a condução autônoma total e também ao dizer que levaria o homem a Marte, coisas que ainda não aconteceram.

No entanto, o empresário identificou as mudanças nos gargalos da indústria, onde mencionou que o fornecimento de energia está se tornando a principal limitação, pois tem enfrentado a escassez de chips da NVIDIA.

Imagem: Figure AI | NVIDIA, Elon Musk

Musk também falou sobre o desenvolvimento da inteligência artificial chamada Grok, onde confirmou que sua segunda versão chegará em maio e superará o Chat GPT 4.

"Estamos tentando ter GPUs suficientes para treiná-lo rapidamente o suficiente para alcançar isso em maio. O que eu acredito que provavelmente vai acontecer. O próximo passo seria Grok 3, que seria, suponho, comparável ao GPT-4 ou superior."

No final, ele mencionou a importância da segurança no campo da IA, uma vez que essa tecnologia pode ser preocupante e é importante permanecer vigilante: “Acho que deveríamos regular a segurança da IA. O desafio aqui é que a regulamentação tende a ser estabelecida como reação a quando algo ruim acontece”, destacou.