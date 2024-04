Cientistas acendem um sol artificial 7 vezes mais quente que a nossa estrela

Uma equipe de cientistas da Coreia do Sul está trabalhando dia e noite para encontrar a fórmula que estabilize a fusão nuclear, a fim de gerar energia sem o uso de recursos não renováveis da Terra. Não é uma tarefa simples e ainda há um longo caminho a percorrer. Mas um avanço recente os aproxima um pouco mais do objetivo final.

No início de abril, falamos sobre essa impressionante conquista da equipe de cientistas da Coreia do Sul. Graças ao Korea Superconducting Tokamak Advanced Research Reactor (KSTAR) eles mantiveram um reator de fusão nuclear estável por 48 segundos, a uma temperatura de 82,2 milhões de graus Celsius, o que equivale a 7 vezes a temperatura do Sol.

Agora, nesta resenha, vamos mostrar como é este aparelho impressionante, que consegue manter um "sol artificial" a essas impressionantes temperaturas.

Cada segundo que passa é um passo em direção à sustentabilidade contínua desse tipo de reatores. Talvez o mais importante de seu feito seja que mantiveram o modo de operação de plasma de alto rendimento (modo H) estável por 102 segundos (após desligarem o "sol artificial").

Esta é a estrutura que consegue sustentar este impressionante reator nuclear na Coreia do Sul.

KSTAR Europa Press (KSTAR/Europa Press)

Encontrar a fusão controlada é o objetivo para alcançar uma fonte de energia limpa, que seria também ilimitada, conforme relatado pelo Xataka. Os avanços nessa área foram alcançados entre o final de 2023 e o início de 2024.

Os especialistas informam que o detalhe que modificaram para alcançar este avanço foi uma atualização nos desviadores de tungstênio. O que é isso? São as paredes do reator que, com a fusão do plasma, vão se desgastando enquanto tentam manter a estabilidade da temperatura.

"Em comparação com os desviadores anteriores baseados em carbono, os novos desviadores de tungstênio mostraram um aumento de 25% na temperatura da superfície sob cargas de calor similares. Isso proporciona vantagens significativas para operações de alta potência de aquecimento de pulso longo", disseram os cientistas em um comunicado.

48 segundos a temperaturas sete vezes maiores que as do Sol é impressionante, mas insuficiente para desenvolver um dispositivo que eles querem que esteja sempre emitindo energia.

“Para alcançar o objetivo final da operação do KSTAR, planejamos melhorar sequencialmente o desempenho dos dispositivos de aquecimento e acionamento de corrente, e também garantir as tecnologias centrais necessárias para operações de plasma de alto desempenho e longa duração”, afirmaram os especialistas.