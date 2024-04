A próxima geração de videogames da Xbox poderia trazer o maior salto tecnológico já visto

Já parece distante aquele 2001, quando o primeiro Xbox foi lançado no mercado. Com ele, a Microsoft entrou de vez no mercado de videogames, competindo com outras marcas estabelecidas como Sony e Nintendo. Ao longo dos anos, o Xbox evoluiu, lançando modelos sucessivos como o Xbox 360 e o Xbox One, oferecendo tecnologia avançada, uma ampla variedade de jogos e serviços inovadores que consolidaram sua posição como uma força líder no mundo dos videogames.

Há pouco mais de três anos desde o lançamento da última geração de consoles da empresa por trás do Windows, o Xbox Series X|S, a Microsoft já está avançando rapidamente em direção ao que se presume ser sua sucessora. A presidente do Xbox, Sarah Bond, aparentemente mencionou em e-mails que a empresa busca dar "o maior salto tecnológico já visto em uma geração" com seu próximo hardware.

O maior salto entre gerações jamais visto

De acordo com o relatado pela Windows Central, esses e-mails sugerem que a Microsoft está trabalhando em um sucessor direto do Xbox Series X|S, em vez de uma versão mais poderosa do mesmo. A intenção é avançar para uma nova experiência que represente um marco na evolução dos consoles.

Recomendados

Além disso, Bond também mencionou a formação de uma nova equipe dedicada à preservação dos jogos, o que sugere que o novo console poderia ter um foco significativo na retrocompatibilidade. Isso não seria surpreendente, dado que a atual geração de consoles Xbox já oferece retrocompatibilidade digital com jogos do primeiro Xbox, Xbox 360 e Xbox One.

É importante destacar que esta não é a primeira vez que é mencionado um suposto novo hardware do Xbox. Documentos vazados durante o processo entre a Microsoft e a FTC mencionaram um console cilíndrico para ser lançada em 2028.

Além disso, de acordo com o podcast Xbox News Cast, há rumores de que a Microsoft lançará dois SKUs diferentes, um dos quais seria um console portátil desenvolvido pela equipe dos laptops Surface.

Em resumo, embora ainda haja muita especulação em torno do próximo hardware do Xbox, parece que a Microsoft está focada em levar a experiência de jogo a um novo nível, tanto em termos de tecnologia quanto na preservação de jogos e diversificação de sua oferta de dispositivos.