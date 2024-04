O que acontece quando você dá um Mac de presente para Mick Jagger? Steve Jobs descobriu da pior maneira

O lendário vocalista dos The Rolling Stones tem uma carreira de mais de cinco décadas na música. Por isso, não é surpresa que Mick Jagger tenha tido contato com diversas personalidades públicas ao longo destes anos, incluindo reis, presidentes e até grandes empresários como Steve Jobs, o fundador da Apple falecido em outubro de 2011. A história da tecnologia e da música às vezes se cruza em episódios memoráveis, mas nem sempre da maneira que esperamos.

Por isso, hoje recordamos uma história no mínimo curiosa. Cheia de expectativas e mal-entendidos entre duas grandes figuras que, embora tenham se reencontrado, nunca conseguiram se dar bem ou sequer se entender um ao outro.

Getty Images Mick Jagger dos Rolling Stones apresenta-se em Indianápolis Motor Speedway em 4 de julho de 2015 em Indianápolis, Indiana. (Foto de Michael Hickey/Getty Images) (Michael Hickey/Getty Images)

Steve Jobs, Mick Jagger e um Mac

Durante grande parte de sua carreira, Mick Jagger tem se mostrado aberto aos avanços tecnológicos, contribuindo na distribuição online de música e participando de experiências de realidade virtual, com o objetivo de demonstrar que os artistas também podem se adaptar e prosperar nesta era digitalizada.

Recomendados

Bem, houve um dia em que a história tecnológica e o mundo do rock se cruzaram de maneira bastante inesperada. Tudo aconteceu quando Steve Jobs tentou se conectar com Mick Jagger, uma história marcada pelo desinteresse e uma resposta surpreendente por parte de Jobs.

Estávamos em janeiro de 1984 e a Apple estava prestes a mudar as regras do jogo com o lançamento do seu primeiro Macintosh. Por isso, em um esforço para ganhar visibilidade e/ou prestígio, foi organizada uma turnê para apresentar o computador a personalidades de destaque.

E entre essas missões, Andy Hertzfeld, membro fundamental da equipe de engenharia da Apple, recebeu uma nota de Patti King, a bibliotecária de software, informando que Steve Jobs havia organizado uma entrega pessoal de um Mac para Mick Jagger.

"Andy, Steve J. ligou, podemos entregar um Mac para Mick Jagger amanhã. Você pode voar para encontrá-los amanhã ao meio-dia e trazer um monte de software. Se você puder vir, faça os arranjos para a viagem através de Lynn. Steve ligará de volta em algumas horas. Ele estará no Hotel Carlyle amanhã", dizia a nota icônica.

Como reagiu o cantor dos The Rolling Stones?

Ao chegar à residência de Jagger, a equipe da Apple se deparou com uma recepção - para dizer de forma simples - fria e distante. Isso já pressagiava o fracasso iminente.

"Bateram à porta no endereço fornecido, mas não houve resposta por vários minutos. Finalmente, a porta foi aberta por dois caras enormes que claramente eram seguranças e que não pareciam tão impressionados em falar com o cofundador da Apple Computer e sua comitiva", lê-se na história original.

E após uma breve espera, Jagger apareceu, mas sua reação foi tudo menos a esperada. A interação foi desajeitada, com Jagger mostrando pouco ou nenhum interesse no dispositivo e sem dizer muitas palavras.

"O seu discurso era arrastado e muito lento. (...) Na verdade, acho que ele estava drogado. Ou isso, ou tem danos cerebrais", diria mais tarde Steve Jobs sobre este encontro curioso.

Mas o verdadeiro momento de conexão aconteceu inesperadamente com Jade, a filha de 12 anos de Jagger. A jovem demonstrou um genuíno fascínio pelo MacPaint, uma das aplicações principais do Macintosh, o que permitiu à equipe da Apple demonstrar satisfatoriamente o potencial de seu produto. Durante esse tempo, Jagger simplesmente saiu do local.

Após isso, a visita terminou sem entusiasmo, com a equipe da Apple frustrada por não conseguir alcançar seu objetivo completamente. Anos depois, em 2008, Jagger e Jobs se encontraram novamente em uma mesa redonda relacionada a questões políticas, mas não há registros de que tenham interagido entre si.