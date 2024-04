O Instagram é exposto ao revelar seus milionários ganhos com publicidade

O Instagram ficou em evidência para os criadores de conteúdo. Usuários que geram vídeos criativos, de entretenimento ou educativos migraram para outras plataformas como TikTok, X ou Twitch. E embora poucos entendessem por que esse fenômeno estava ocorrendo, sempre se soube que era porque a rede social do Meta não oferecia benefícios para aqueles que se dedicam a essa atividade.

TikTok, YouTube, Twitch e recentemente X, criaram planos para que os criadores de conteúdo postem suas publicações em suas plataformas em troca de recompensas generosas relacionadas à quantidade de visualizações, curtidas, comentários e seguidores.

É por isso que essas plataformas continuam crescendo e as pessoas do Instagram, embora sejam muitas, ficam para trás em termos de tráfego quando comparadas com as anteriores.

Agora estão expostos ao revelar que a plataforma vive dos usuários. De acordo com a resenha do La Vanguardia, Meta foi obrigada a apresentar um relatório fiscal para esclarecer seus lucros e foi revelado que em 2021 ganharam US$ 32,4 bilhões em publicidade dentro do aplicativo.

A soma, que se presume que se multiplicará ao longo dos anos 2022, 2023 e 2024 devido ao fato de que os anúncios nunca pararam de aparecer, gera uma espécie de incômodo nos criadores de conteúdo que se dedicam a publicar e fazer crescer uma plataforma, sem obter dividendos.

Criar conteúdo agora se tornou um trabalho para muitos e o fato de haver serviços que oferecem recompensas monetárias aos seus usuários mais populares faz com que o Instagram pareça muito ruim.

Até agora, nem o Meta nem os representantes do Instagram fizeram comentários a respeito. O Instagram conta com cerca de 1,2 bilhão de usuários ativos. De acordo com dados do Statista, há uma desaceleração significativa, uma vez que se estimava que até o final de 2023 alcançaria 1,3 bilhão.

O PrimeWeb informa que o TikTok a ultrapassou com 1,562 bilhão de usuários ativos.