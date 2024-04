O Cloudflare possui uma parede de lava que nos protegem de hacks: o Muro da Entropia

Manter a internet segura é uma tarefa titânica, especialmente para empresas que enfrentam um milhão de riscos latentes todos os dias em seus serviços, como acontece com a Cloudflare. No entanto, eles contam com uma espécie de arma secreta que nem todos têm para se proteger de grandes ataques cibernéticos: uma parede de lava. Esta é a história do “Muro da Entropia” desta empresa.

Esta é uma história relativamente antiga que se tornou viral, literalmente, na década passada, mas de alguma forma voltou a ganhar força entre os leitores da América Latina. Talvez seja um daqueles casos em que uma história conhecida por muitos na velha guarda da internet começa a ser redescoberta pelos novos navegantes da rede.

A própria empresa falou sobre isso em mais de uma ocasião em seu site oficial. Embora a história realmente tenha se tornado viral por volta de 2018, quando WIRED publicou um artigo curioso, mas cativante sobre o assunto.

O muro de entropia da Cloudflare

No coração da segurança da Internet, onde milhões de sites confiam na proteção de seus dados, reside uma ferramenta peculiar: o Muro de Entropia da Cloudflare. À primeira vista, parece apenas um enfeite, um objeto de decoração em um quarto, mas esta parede de 100 lâmpadas de lava desempenha um papel fundamental na geração de chaves de criptografia seguras, protegendo as informações de usuários e empresas em todo o mundo.

Vamos começar pelo básico. Os computadores, por sua natureza, têm dificuldade em gerar dados verdadeiramente aleatórios, tudo tem uma lógica e estrutura sequencial binária em sua essência. Mas a aleatoriedade é um fator crucial para a criptografia e a codificação de arquivos, pois uma chave previsível é vulnerável a ser decifrada por atacantes.

É aqui que a entropia, ou a desordem e imprevisibilidade, entra em jogo, o que tornou necessária a existência desta parede peculiar, onde as 100 lâmpadas de lava do Muro da Entropia da Cloudflare geram um fluxo constante de imagens caóticas e imprevisíveis.

Essas imagens são capturadas e processadas, sendo transformadas em "sementes" criptográficas que alimentam a geração de chaves de criptografia seguras.

O Cloudflare foi além da Matrix com suas lâmpadas de lava

Cada imagem das lâmpadas de lava é única, com seus padrões de cera em constante movimento. Assim, uma câmera da empresa captura essas imagens em diferentes momentos do dia, com diferentes condições de iluminação e pessoas passando ocasionalmente, o que aumenta ainda mais a aleatoriedade.

A partir disso, juntamente com o uso de um sistema de pêndulos caóticos e outro chamado Suspended Rainbows, que projeta padrões de luz e também gera padrões de aleatoriedade que servem como base para suas chaves de criptografia.

Assim, o Muro de Entropia da Cloudflare é um exemplo de inovação constante em segurança. Com este sistema único, que combina a aleatoriedade do mundo real com tecnologia de ponta.