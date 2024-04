Hubble mostra duas galáxias unidas por uma longa cauda de estrelas e gás

Alguns queriam aposentá-lo, mas o Telescópio Espacial Hubble, da NASA e da ESA, demonstra que está em condições de continuar observando as profundezas do cosmos. O mais recente, publicado nos sites oficiais das agências espaciais, é a surpreendente união de um par de galáxias separadas por 40.000 anos-luz de distância.

Estas duas galáxias, chamadas NGC 5994 e NGC 5996, estão a 160 milhões de anos-luz da Terra. Mas entre elas, estão apenas a 40.000 anos-luz de distância, o que pode parecer muito, mas em escalas galácticas é tão próximo que são consideradas do mesmo bairro cósmico.

Para termos uma ideia, a NASA destaca que a distância entre a Via Láctea (nossa galáxia) e Andrômeda, nossa vizinha com a qual vamos nos fundir, é de 2,5 milhões de anos-luz. Portanto, o que eles observaram com esse par de aglomerados estelares é provavelmente o que acontecerá no futuro com nossas regiões no Universo.

Recomendados

Uma cauda que une duas galáxias

Talvez o mais surpreendente desta descoberta é que o Telescópio Espacial Hubble captura em suas imagens como NGC 5994 e NGC 5996 interagem entre si. Como eles fazem isso? Através de uma impressionante cauda de estrelas e gás.

Hubble ESA/HUBBLE & NASA, L. GALBANY, J. DALCANTON, DES (ESA/HUBBLE & NASA, L. GALBANY, J/Europa Press)

"Levando isso em consideração e o fato de que a NGC 5996 é aproximadamente comparável em tamanho à Via Láctea, não é surpreendente que a NGC 5996 e a NGC 5994, separadas por apenas cerca de 40.000 anos-luz, interajam entre si", explica a NASA em uma resenha de seu site oficial.

"Na verdade, a interação provavelmente distorceu a forma espiral da NGC 5996. Também provocou a formação de uma cauda muito longa e tênue de estrelas e gás que se afasta da NGC 5996, até a parte superior direita da imagem. Esta 'cauda de maré' é um fenômeno comum que aparece quando as galáxias interagem de perto e é visível em outras imagens do Hubble de galáxias em interação", detalharam.