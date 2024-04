Existem seres como nós em outro planeta? Confira 5 planetas onde poderia haver vida

Vivemos na esperança de que exista uma civilização como a nossa em outro planeta. Mais de 13 bilhões de anos-luz de terreno no Universo nos fazem pensar que, pelo menos por exclusão, existam condições de vida como conhecemos.

Durante décadas, a ciência tem registrado avanços impressionantes na exploração do Universo. Temos observatórios que alcançam distâncias com uma nitidez impressionante. No entanto, isso ainda não nos ajudou a encontrar outro planeta que tenha condições de vida como a Terra, muito menos civilizações avançadas como a dos seres humanos.

No entanto, graças a esses avanços, conseguimos encontrar cinco candidatos nos quais poderia, pelo menos, haver condições para a vida. Elementos encontrados em sua atmosfera, a distância do exoplaneta em relação ao Sol e o sistema planetário ao qual pertence são características que foram analisadas nesses mundos para apontá-los como possíveis lugares habitáveis.

Recomendados

Vida lá fora

O primeiro de todos é Proxima b, um mundo que habita no sistema solar da conhecida Proxima Centauri, uma estrela que chama a atenção da ciência espacial por ser a mais próxima do nosso Sol.

Próxima b está localizado dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que poderia ter água líquida em sua superfície.

2) Outro dos possíveis candidatos é TRAPPIST-1e. Assim como Proxima b, este mundo possui uma posição ideal em relação à sua estrela massiva.

Órbita uma estrela anã ultrafria, o que significa que está muito perto de sua estrela e recebe muita luz. Isso poderia fazer com que o TRAPPIST-1e seja muito quente para sustentar a vida. No entanto, os cientistas dizem que é possível que o planeta tenha uma atmosfera espessa que poderia ajudar a regular sua temperatura.

O terceiro candidato para a ciência é o surpreendente Kepler-452b, um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante à que vemos diariamente na Terra.

O mundo, além de ter um sol semelhante ao nosso, tem um tamanho semelhante à Terra e é o primo mais próximo semelhante a uma estrela como a nossa.

Kepler-452b está localizado dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que pode ter água líquida em sua superfície.

4) Continuamos na aventura de encontrar planetas habitáveis e encontramos o Kepler-1649c, um planeta rochoso que orbita uma estrela semelhante ao Sol.

Na teoria, é um planeta relativamente jovem, e é possível que ainda esteja geologicamente ativo. Isso poderia significar que o planeta tem um campo magnético que poderia protegê-lo da radiação prejudicial.

5) Por último, mas não menos importante, temos o GJ 1002b, um mundo que orbita uma anã vermelha.

Também é rochoso e está dentro da zona habitável de sua estrela. GJ 1002b é um planeta relativamente próximo, o que significa que é possível estudá-lo com mais detalhes do que outros exoplanetas.